Video - Ancora un successo per gli Oddo Management | ieri in scena ' Come Fratelli'

Video Fiorentina-Juventus 0-3 - gli Highlights completi della partita e i gol. Cristiano Ronaldo ancora decisivo : La Juventus ha espugnato il campo della Fiorentina per 0-3 nell’anticipo della 14a giornata della Serie A di calcio grazie alle reti di Bentancur nel primo tempo e di Chiellini e Cristiano Ronaldo (su rigore) nella ripresa. I bianconeri salgono così a quota 40 in classifica, mentre i toscani restano a metà classifica con 18 punti ed oggi potranno essere staccati dal Torino. DI SEGUITO IL VIDEO CON GLI Highlights E LE RETI DI ...

Karius - ancora tu! Papera in Europa League dopo 40 secondi [Video] : Loris Karius ne ha combinata un’altra delle sue, un’uscita folle ha messo in difficoltà il Besiktas sotto nel punteggio dopo 40 secondi Loris Karius ne ha combinata un’altra delle sue. Il portiere del Besiktas è riuscito nell’impresa di prendere gol dopo 40 secondi in Europa League, grazie anche all’avallo della sua colpevolissima difesa. Come detto la retroguardia non ha impressionato nell’occasione, ...

Domenica Live : è ancora scontro tra Marchesa d'Aragona - Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè (Video) : Prosegue, lo scontro a distanza, tra Perla Maria, figlia di Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona ed Alessandro Cecchi Paone, accusati di aver detto, in due situazioni assai diverse, delle bugie sul conto della sua famiglia. Il giornalista ha portato una torta alla piccolina in segno di pace. Per, prendersela, poi, con il papà intervenuto, con un filmato nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live': Ritengo che tu sia un portatore sano di ...

Serie A - la Roma si ferma ancora : a Udine decide la magia di De Paul [Video e GALLERY] : 1/49 AS Roma/Rossi/LaPresse ...

Elena Ceste : i genitori ancora alla ricerca della verità (Video) : Elena Ceste, una verità mai del tutto scoperta. ancora in carcere il marito Michele Buoninconti, condannato a 30 anni di carcere per il delitto. I genitori della donna di Costigliole d’Asti però vorrebbero ancora conoscere il movente. Perchè Elena Ceste è stata uccisa? Forse per quel presunto tradimento e quell’animo ribelle che il vigile del fuoco ha cercato spesso di piegare al proprio volere? I genitori della vittima a Quarto ...

Pogba pazzo di Ibra - sul cellulare ha ancora il Video del suo golasso in Ajax-Breda del 2004 : Finte e contro finte. Destro e sinistro. Otto giocatori saltati contando anche il portiere, alcuni più di una volta. Una magia firmata Zlatan Ibrahimovic nel lontano 2004: non la prima, ma tra le ...

Diretta Verona Palermo / Streaming Video e tv : Nestorovski sarà ancora protagonista? - Serie B - - IlSussidiario.net : Diretta Verona Palermo Streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 13giornata di Serie B.

Grande Fratello Vip news - Giulia Provvedi ancora triste per il fidanzato | Video : La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata devastante per le gemelle Donatella. Le due sono state divise e sono diventate un concorrente singolo del reality show. Inoltre, Giulia Provvedi è venuta a conoscenza di un presunto tradimento da parte del fidanzato Pierluigi Gollini. La conduttrice Ilary Blasi ha fatto leggere alla Provvedi le dichiarazioni di Deianira Marzano, blogger che dichiara di aver visto il fidanzato di Giulia in una ...

Abbiamo provato la SAMSUNG ONE UI beta - interessante ma ancora da affinare (Video) : Ecco la SAMSUNG One UI sul nostro SAMSUNG Galaxy S9 Plus, niente male l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie che arriverà definitivamente a gennaio. L'articolo Abbiamo provato la SAMSUNG ONE UI beta, interessante ma ancora da affinare (video) proviene da TuttoAndroid.

Manchester United - dopo 15 anni Neville non ha ancora perdonato Schmeichel [Video] : Il Manchester United degli anni Novanta era davvero una corazzata che poteva disporre di calciatori del calibro di Cantona, Scholes, Beckham, Stai, Keane, Giggs e tanti altri. Tra questi anche il portiere Peter Schmeichel e il terzino Gary Neville. I due furono compagni di mille battaglie fino a quando nel 1999 l’estremo difensore lasciò la squadra allenata da Ferguson per trasferirsi allo Sporting Lisbona e poi tornare in ...

Diretta Ravenna Rimini/ Risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : ancora nessun gol - regge l'equilibrio! - IlSussidiario.net : Diretta Ravenna Rimini streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie C, 12giornata girone B.

Risultati Serie D Girone I - la classifica : il Bari vola - il Messina ancora ko [FOTO e Video] : Risultati Serie D Girone I, la classifica – Si è conclusa un’altra importante giornata valida per il campionato di Serie D, spettacolo ed emozioni nel Girone I ed importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua il periodo magico per il Bari, ancora imbattuto ha conquistato un’altra vittoria davanti al pubblico amico contro la Palmese, la squadra del presidente De Laurentiis vola in classifica. Colpo ...

Ford Mustang Bullitt - C'era una volta l'America (e c'è ancora) - Video : A 50 anni esatti dal cult movie Bullitt, la Ford celebra la pellicola con una Mustang che porta lo stesso nome. Un concentrato dAmerica che, per fortuna, non muore mai. McQueen dreamin'. Cera una volta lAmerica. E, per fortuna, cè ancora. Tradotto in automobilese, vuol dire motore V8 5.000 cm3, trazione posteriore, cambio manuale, cofano chilometrico e sound inconfondibile. la Ford a ricordarci comera il modo di concepire le auto negli ...

Alfonso Signorini è sicuro Silvia Provvedi è ancora innamorata di Corona (Video) : Alfonso Signorini e la sua rivelazione incredibile su Silvia Provvedi Nell’ultimo appuntamento del talk ‘Casa Signorini’, il direttore di ‘Chi’ Alfonso Signoriniha affermato che Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona e questo non è ancora un argomento chiuso. Un cruccio mentale che ha voluto condividere con i suoi ospiti e di cui ha voluto sapere la loro opionione. Ad appoggiare la tesi dell’opinionista del Grande Fratello Vip e ...