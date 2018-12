Vicenza - sequestrati 700 kg di cocaina nascosta in container di pelli : Vicenza, sequestrati 700 kg di cocaina nascosta in container di pelli Il maxi carico con 690 chili di stupefacenti è arrivato, probabilmente per un errore in fasi di spedizione, in un’azienda di Zermeghedo. Il titolare, estraneo al traffico, ha chiamato i carabinieri. La droga sequestrata vale almeno 70-80 milioni di ...