Vialli | Ho affrontato il cancro come una delle sfide da calciatore

#Vialli dignità. Ecco la parola giusta secondo me per definire come ha affrontato il male e poi lo ha raccontato.

(Di lunedì 3 dicembre 2018) "Devo dire che l"ho affrontataholeda". Gianlucaracconta in tv la sua lotta al tumore che l'ha copito qualche tempo fa."A mea tutti è successo in modo inaspettato e improvviso. L"hoquando facevo il. Mi sono dato degli obiettivi a lunga scadenzanon morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all"altare", ha spiegato l'ex campione e allenatore a Che Tempo che fa, dove ha presentato il suo libro autobiografico. "Questa esperienza non è una fortuna, non posso definirla così, ma mi ha reso un uomo migliore", ha detto, "Sono stato fortunato nella sfortuna. Il tumore ti fa vedere le cose in un"altra prospettiva e dai più valore alla famiglia oltre che a te stesso. Se viene un tumore va sfruttato per diventare persone migliori. Poi ho avuto obiettivi più piccoli, ci ho lavorato e mi sono messo nelle ...