Via limitazioni a shopping online in Ue

Sarà possibile da domani fare liberamentein tutti i Paesi Ue, senzalegate a residenza o Paese di emissione della carta di credito. Il 3 dicembre scattano infatti le nuove norme Ue sul "geoblocking", che vietano la discriminazione dei consumatori in base alla loro area geografica. Sarà inoltre vietato il reindirizzamento,nel caso di siti con più versioni per Paese Le nuove norme non si applicano però ai prodotti audiovisivi e coperti da copyright (musica,e-book,videogiochi).(Di domenica 2 dicembre 2018)