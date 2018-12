ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Veterinario a Liverpool. “Mi hanno detto che dovevo lavorare gratis e ho fatto le valigie. In Italia ero sempre più fr… - FGRnazionale : RT @fattoquotidiano: Veterinario a Liverpool. “Mi hanno detto che dovevo lavorare gratis e ho fatto le valigie. In Italia ero sempre più fr… - profluigimarino : RT @fattoquotidiano: Veterinario a Liverpool. “Mi hanno detto che dovevo lavorare gratis e ho fatto le valigie. In Italia ero sempre più fr… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) “Sono due le parole inglesi che amo di più. Una è deserve, meritare. Me l’ha detta il mio manager quando ho avuto la prima promozione: ‘I wish you all that you deserve‘. Quello che merito, quello che non ho avuto in Italia”. Carmelo Scattareggia, 31enne siciliano di Gangi, in provincia di Palermo, vive in Inghilterra da un anno. Il 12 novembre 2017 è atterrato a Manchester, chiamato da una multinazionale inglese a fare il mestiere per cui ha studiato, quello di ispettore, dopo quattro anni di precariato e frustrazioni come assegnista di ricerca all’università di Messina. L’episodio che lo ha convinto a scappare all’estero – racconta – è stata la richiesta del suo professore diper sei mesi. “Mi disse che la mia borsa non poteva essere rinnovata, ma con un po’ di pazienza sarebbe stato approvato un altro progetto, e poi avrei avuto ...