Vento di destra anche in Spagna L' Andalusia segna l' ascesa di Vox

Attacchi alla stampa - Bruno Segre : “Soffia Vento di destra e la gente non lo percepisce. Chiediamo rispetto del vivere civile” : “Il fascismo come primo gesto soppresse la libertà di stampa e umiliò gli avversari impedendo loro di rispondere alle calunnie. È un momento difficile perché soffia un vento di destra in Italia”. L’avvocato e giornalista centenario Bruno Segre è intervenuto oggi al presidio organizzato dalla Fnsi e dall’Ordine dei giornalisti per rispondere alle parole dei leader del M5s verso i giornalisti. “I rapporti tra informazione e politica sono stati ...