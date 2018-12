Var | manca un rigore alla Roma | perché Fabbri non richiama Rocchi?

«Oggi in politica mancano statisti di alto spessore umano. Il clientelismo preVarica la giustizia» : ... è importante riscoprire Giorgio La Pira, figura esemplare per la Chiesa e per il mondo contemporaneo. Egli fu un entusiasta testimone del Vangelo e un profeta dei tempi moderni; i suoi atteggiamenti ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Var imprescindibile - dove non c'è manca qualcosa' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si è espresso in maniera favorevole al Var, lo strumento utilizzato su tutti i campi di Serie A per poter controllare eventuali azioni sulle quali i direttori di gara mostrino qualche perplessità. Per Spalletti la sua utilità ormai è fuori discussione. Il Var è stato uno degli argomenti trattati nella riunione che si è svolta poco fa tra le società di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri. Il tecnico ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il PSG? Bello ritroVare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Manovra Varata definitivamente. Ora al Quirinale. Per reddito e pensioni la stessa cifra - 6 - 8 miliardi. Manca altro : Nella bozza Manca l'aumento di 100 milioni al fondo per le politiche della famiglia che verrà inserito in un secondo momento. Non c'è il contributo di solidarietà legato alle pensoni d'oro, dopo mesi ...

Debito pubblico - all’Italia mancano ancora 100 miliardi (e da Putin non ne potrebbero arriVare più di 6) : I limiti dell’opzione russa. Per coprire il fabbisogno 2019 del Debito pubblico mancano ancora 100 miliardi

Manovra : si punta a Varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Torino - Cairo polemico sul Var : “Assurdo non usarlo - ci mancano 3 punti” : Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha metabolizzato alcuni episodi che a suo dire avrebbero tolto dei punti alla sua squadra: “Mi fa arrabbiare che gli arbitri non usino la Var. È assurdo che ci sia la Var e non la utilizzino. A me convinceva la Var, ero contento della sua introduzione anche se inizialmente fummo penalizzati, ma era uno strumento nuovo che andava conosciuto. Se dopo un anno siamo ancora qui, con ...

Torino - Cairo tuona appellandosi al Var : “ci mancano dei punti - situazione assurda” : Torino, Urbano Cairo si appella agli errori arbitrali ed all’utilizzo saltuario del Var: “saremmo stati a pari punti con la Lazio” Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha inveito contro l’utilizzo errato del Var. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di come gli arbitri abbiano diminuito tale utilizzo, spesso sbagliando e provocando veementi polemiche. “Mi fa arrabbiare che gli arbitri non usino ...

Torino - Cairo : "Assurdo non usare la Var. Ci mancano 3 punti" : Dopo lo sfogo di Mazzarri per il fallo subito da Sirigu sul gol di Goldaniga nella gara col Frosinone, "Oggi gli arbitri ci stavano riprovando - ha detto il tecnico a fine partita -. Siamo stati ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è il capolinea di una generazione? Questo gruppo può arriVare a Tokyo - ma il futuro inquieta. Mancano i ricambi e schiacciatori all’altezza : L’Italia non è riuscita ad andare oltre al quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un risultato che migliora sì la disastrosa tredicesima piazza di quattro anni fa ma che certamente non può soddisfare questa Nazionale e tutto il Paese che l’ha supportata. Tutti si aspettavano di salire sul podio, di lottare per le medaglie, magari di provare addirittura a battagliare per il bersaglio grosso considerando anche che si giocava ...