Una Vita, anticipazioni puntate dal 3 al 7 dicembre: il segreto della famiglia Alday

ilnotiziangolo

: Michele Falsaperla. Ho conosciuto la sua storia attraverso un servizio delle Iene e mi sono commosso. Ha 62 anni… - MetaErmal : Michele Falsaperla. Ho conosciuto la sua storia attraverso un servizio delle Iene e mi sono commosso. Ha 62 anni… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai pellegrini di @ChUgentoSMLeuca e @DiocesiMolfetta nel segno di don Tonino Bello: una vita priva d… - Linkiesta : No alle piste ciclabili perché ci vanno i migranti. No al wi-fi in piazza perché crea assembramenti. No ai negozi e… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) I segretistanno per venire a galla in Unae da domani le nuoveporteranno nuovi indizi a galla. In particolare, Fabiana sembra pronta a rimettere in piedi la suae anche il chiosco del quartiere grazie all’aiuto delle signore del palazzo ma Leonor è ormai pronta alla partenza per fare quel viaggio che tanto aveva programmato con il marito, cosa ne sarà delle signore che rimarranno nelle loro case e, in particolare, di Rosina? Al momento di lei non si parlerà molto a differenza di Ursula che tiene tutti in pugno.UNADAL 3 AL 7La donna dice a Carmela di tacere su quello che sa per rimanere al sicuro dalle grinfie di Raul e, come se non bastasse, parlando con Diego sembra portare a galla un evento tragico accaduto anni prima e che lo ha visto protagonista insieme alla defunta madre.Lui si ...