Una pista di pattinaggio sul ghiaccio XXL in centro a Lecco

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : sospiro di sollievo per Letizia Paternoster. NessUna frattura per lei dopo la brutta caduta nella Madison femminile : Non certo una giornata da incorniciare per la nostra Letizia Paternoster. La giovane ciclista, classe ’99, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Berlino, dopo essere arrivata seconda ieri nella prova dell’omnium, è stata vittima di una caduta quest’oggi nel corso della Madison femminile, gareggiando in coppia con Rachele Barbieri. La nostra portacolori, nell’impatto violento a terra, ha perso ...

Casa a fuoco nell'Indiana - morti 4 bimbi : 'Non escludiamo alcUna pista' : Logansport - Le autorità americane hanno recuperato ieri sera 6 corpi , compresi quelli di 4 bambini, dalle macerie di una Casa andata a fuoco nella parte settentrionale dello Stato dell'Indiana: l'...

Il Duomo - la montagna con Una pista da sci e il tricolore : la sfida è lanciata : Il Duomo, la montagna con una pista da sci e il tricolore: è stato presentato a Tokyo il logo di Milano Cortina 2026 . Il presidente del Coni Giovanni Malagò, nello svelare la candidatura italiana ai ...

Maddie - spunta Una nuova pista : «È viva - imprigionata e non abbia idea di chi sia» : Madeleine McCann sarebbe viva e intrappolata. Sulla sorte della piccola inglese scomparsa 11 anni fa in Portogallo mentre era in vacanza con i genitori, sono state avanzate diverse ipotesi, anche fantasiose e l’ultima riaccende le speranze dei genitori. Un ispettore in pensione, David Edgar, sostiene che la bambina non sia morta e che sia rintanata da qualche parte, forse imprigionata in una cella, ancora in Portogallo. «Non ha idea di chi ...

Sci alpino - prima prova discesa Lake Louise 2018 : super Christof Innerhofer - è primo su Una pista per scivolatori! : Christof Innerhofer fa saltare il banco nella prima prova della discesa libera di Lake Louise, tappa valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che andrà in scena nel weekend. L’azzurro ha concluso al comando con il tempo di 1:47.57: prestazione importante da parte del 33enne che è riuscito a primeggiare sulla pista canadese, celebre nel circuito perché storicamente destinata agli scivolatori, dunque ben lontana dalle ...

Copenaghen - apre l'inceneritore del futuro. Sul tetto Una pista da sci : Da un lato il Movimento cinque stelle con Di Maio apertamente contrario agli inceneritori . Dall'altro Salvin i, sicuro che su questo tema l'Italia non tornerà indietro . La gestione dei rifiuti è ...

Inceneritori - a Copenaghen sul nuovo termovalorizzatore c’è Una pista da sci : Sta per entrare in funzione la nuova struttura, che produrrà energia a impatto zero: dai camini uscirà solo vapore acqueo. Attorno un parco con impianti sportivi

MotoGp – Petrucci soddisfatto dopo le Fp2 di Valencia : “sembra Una pista da cross e io mi trovo a mio agio” : Le parole di Danilo Petrucci dopo le Fp2 del Gp di Valencia: il ternano del Team Pramac davanti a tutti sul circuito Ricardo Tormo E’ Danilo Petrucci il più veloce delle Fp2 del Gp di Valencia: su un circuito ancora bagnato per la pioggia che da ieri non sembra placarsi sul circuito Ricardo Tormo, il ternano del Team Pramac ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Marquez e Rossi. AFP/LaPresse Fiducioso e soddisfatto, ...

Calciomercato Milan - Una nuova pista per rimpiazzare l’infortUnato Bonaventura : L’infortunio di Giacomo Bonaventura priva il Milan di una pedina importante da impiegare in diverse zone del campo. Così Leonardo ha l’obbligo di sondare il mercato per reperire un sostituto dell’ex Atalanta, dato che in caso di operazione ci vorranno circa 5 mesi prima di poter tornare in campo. Stando a quando riportato dal Quotidiano Sportivo, una delle piste fa riferimento ad Arturo Vidal, in estate accostato ...

Ragazzo ucciso dall'amico a Pisa - spunta la pista passionale : i due avrebbero avuto Una relazione : Si conoscevano fin da ragazzi e avrebbero anche avuto una relazione: ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne ucciso venerdì sera a colpi di...

Real Madrid - Solari confermato fino a Natale. Intanto spunta Una nuova pista per la panchina : Nonostante ancora non abbia entusiasmato dal punto di vista del gioco, anzi, a Plzen il Real ha rischiato tanto nel primo quarto d’ora fino a quando non l’ha sbloccata, in ogni caso Santiago Solari dovrebbe poter conservare la sua panchina almeno fino a Natale. Il tutto grazie al bottino di 11 reti messe a segno e soprattutto delle 0 incassate. Intanto è emersa una nuova pista che condurrebbe ad Arsene Wenger, il quale però a ...