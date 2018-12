Un regalo di Natale al giorno | -23

Elisabetta - ogni anno fa lo stesso regalo di Natale : Natale si avvicina e anche la famiglia reale si prepara a festeggiarlo, ovviamente seguendo regole precise. Elisabetta II, ormai lo sappiamo, non lascia nulla al caso, nemmeno durante le feste. La Sovrana ormai da anni in occasione del Natale fa sempre lo stesso regalo ai suoi dipendenti. A Buckingham Palace lavorano oltre 1.500 persone, che vengono omaggiate con un piccolo presente dalla stessa Regina, che sceglie proprio le feste natalizie per ...

Alexa il regalo di Natale cosa c’è nel calendario dell’avvento? : Il migliore regalo di Natale si cchiama Alexa Amazon Ecco che cosa mettere sotto l'albero di Natale quest'anno. Il più bel regalo tecnologico da fare a Natale.

Un’idea regalo al giorno aspettando il Natale : Ferrari Trento DysonGilletteMax FactorMarkupDysonGilletteFerrari TrentoMax FactorDiktatGilletteMax FactorFerrari TrentoMarkupIl Natale sta bussando alle porte. Manca davvero poco al periodo più magico dell’anno e nell’aria già si sentono le campane suonare a festa, mentre i primi fiocchi di neve si posano dolcemente sulle cime delle montagne. È incredibile la sensazione di stupore e insieme allegria che questo momento così fiabesco riesce a ...

24Bottles – Bottiglie personalizzate per un regalo di Natale unico [GALLERY] : Evento 24Bottles da Moroni Gomma: sabato 1 dicembre, dalle 14.00 alle 19.00. Per Natale, regala il design italiano 24Bottles, personalizzato ad hoc A dare il via al mese delle feste, sabato 1 dicembre lo storico store Moroni Gomma di corso Matteotti 14, in pieno quadrilatero della moda, ospita l’evento in-store 24Bottles. Un momento dedicato agli appassionati del brand bolognese di Bottiglie in acciaio inossidabile eco-friendly dal ...

Decidere di dedicare un po' di tempo allo sport è sicuramente una buona idea. Ed è anche un buon proposito per il nuovo anno. Ci sono accessori ...

Per chi è alla ricerca di un'idea originale, il posto giusto dove andare è su Launchpad, la piattaforma dedicata all'innovazione di Amazon. Amazon ...

Altoparlanti wireless, altoparlanti intelligenti (che si connettono con Alexa), ma anche giradischi e strumenti musicali evergreen. Piaceranno a tutti le Idee ...

La prima sensazione che provi con il massaggiatore oculare è quella di essere trasportato da un'altra parte, lontano da tutto, dai rumori, dalle pressioni ...

Cosa gli regalo per Natale? Quest’anno non siate impreparati : ecco le migliori idee per lei e per lui : Originali, sorprendenti, classici o evergreen: qualunque sia il regalo che sceglierete per la vostra lei o per il vostro lui, ciò che è certo è che la scelta deve essere ben ponderata. Perché viviamo nell’era dell’opulenza, in cui tutti abbiamo tutto, o quasi. Dunque diventa spesso impossibile regalare qualCosa che non si ha, che non ci si aspetta o che quanto meno che susciti sorpresa. Abbiamo cercato di raccogliere alcuni consigli ...

Il regalo giusto al momento giusto. Tanti regali da fare per Natale e poche idee? Nessun problema. Poco tempo a disposizione per scegliere con calma? Ancora una ...

Piccoli pensieri ma mirati. Perché non è necessario spendere cifre esorbitanti se si intercettano i gusti, le passioni, i desideri delle persone ...

regalo di Natale per chi vuole un Samsung Galaxy S9 : arriva in Italia il Polaris Blue : In concomitanza con le feste natalizie Samsung ha deciso di dare un’accelerata alle vendite del Samsung Galaxy S9 e della sua variante Plus, puntando sulla nuova colorazione Polaris Blue che ha fatto il suo debutto in Cina qualche settimana fa. Ebbene non saranno solo i cinesi a poter godere di questo nuovo look per il Samsung Galaxy S9 e l'S9 Plus, infatti è stato annunciato il suo arrivo anche in Europa ed al momento la prima ad ufficializzare ...

Wind e Tre - offerte Natale : 100 Giga in regalo e Smartphone Christmas Edition : A meno di un mese dal Natale, cominciano a fioccare le promozioni degli operatori telefonici. Negli anni passati siamo stati abituati a vedere parecchie iniziative commerciali nel periodo pre-festività, ma stavolta si è iniziato con largo anticipo. Wind e Tre hanno già lanciato alcune offerte natalizie. Il primo mette in regalo traffico dati da utilizzare per un anno intero a chi attiva uno dei pacchetti proposti, mentre il secondo consente di ...

“Il regalo di Natale Salvini può farselo da solo : cambiare la manovra” : “È arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale” ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, nel suo intervento al convegno di Confcommercio. Ma il regalo di Natale “è solo Salvini che può farselo ed è quello di cambiare questa manovra”, risponde Claudio Cerasa a Tagadà su La7