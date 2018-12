Un bidone è per sempre | Pabon | flop al Parma

Un bidone è per sempre – Miguel Layun - flop all’Atalanta : Miguel Arturo Layún Prado è un calciatore messicano, difensore o centrocampista del Villarreal e della nazionale messicana. Nell’estate 2009 è arrivato in Italia per un periodo di prova all’Atalanta, al termine del quale la società orobica lo ha tesserato con l’intenzione di utilizzarlo come terzino. Il 27 settembre 2009 esordisce in Serie A subentrando nella ripresa a Jaime Valdés nel pareggio esterno dei bergamaschi col ...

Un bidone è per sempre – Daniel Tozser - flop al Genoa : Dániel Tozsér è un calciatore ungherese, centrocampista del Debrecen. A febbraio 2012 viene acquistato a titolo definitivo dal Genoa, tuttavia il centrocampista ungherese terminerà la stagione con il Genk per poi trasferirsi in Italia nel luglio 2012. Fa il suo esordio con la maglia del Genoa il 26 agosto 2012 in occasione della gara casalinga vinta 2-0 contro il Cagliari, è entrato al posto di Felipe Seymour. Il suo debutto da titolare ...

Un bidone è per sempre – Simon Poulsen - flop alla Sampdoria : Simon Busk Poulsen è un calciatore danese di origini nigeriane, difensore del SønderjyskE e della nazionale danese. Il 25 agosto 2012, svincolatosi dall’AZ, trova l’accordo con la Sampdoria e sceglie la maglia numero 15. Il 30 settembre fa il suo esordio con la maglia blucerchiata e in Serie A nella partita Sampdoria-Napoli 0-1, subentrando all’87’ a Gaetano Berardi. Sia con mister Ferrara che con il suo sostituto, ...

Un bidone è per sempre : Theofanis Katergiannakis - flop al Cagliari : Theofanis Katergiannakis detto Fanis è un ex calciatore greco, di ruolo portiere. Campione d’Europa con la Nazionale greca nel 2004. Nel 2002 passa all’Olympiakos Pireo dove nella stagione 2002-2003 vince il campionato. Arriva anche alla finale della Coppa di Grecia, persa contro il Panathinaïkos. Durante quest’ultima stagione Katergiannakis condivide il posto di primo portiere con Dimitrios Eleftheropoulos. Con la ...

Un bidone è per Sempre : Filipe Oliveira - flop al Parma e Genoa : Filipe Oliveira viene acquistato in giovane età dal Chelsea, all’epoca allenato da José Mourinho. Ritorna quindi in patria tra le file del Marítimo, conquistando una maglia nell’Under-21 portoghese. Dopo una breve parentesi al Leixoes viene acquistato dallo Sporting Braga, dove gioca la Champions e si guadagna le attenzioni del Parma che lo acquista e lo inserisce, il 12 luglio 2010, in uno scambio di terzini con il Torino: ...

Un bidone è per Sempre : Lucas Pratto - flop al Genoa : Lucas Pratto il 7 luglio 2011 il Genoa ufficializza il suo acquisto con il deposito del contratto. Il 20 agosto 2011 segna la sua prima rete in Coppa Italia nell’incontro Genoa-Nocerina (4-3) e la seconda Sempre in Coppa Italia nella vittoria per 3 a 2 ai tempi supplementari contro il Bari, goal che vale la qualificazione al turno successivo contro l’Inter. Il 18 dicembre 2011 riesce a trovare la prima rete in campionato, ...

Un bidone è per Sempre : Alexandros Tzorvas - flop al Palermo e Genoa : Alexandros Tzorvas, il 26 agosto 2011 passa alla società italiana del Palermo a titolo definitivo, con cui firma un contratto di due anni con opzione per un ulteriore biennio;il suo cartellino è stato pagato 700.000 euro. È il primo calciatore greco della storia della società rosanero. Esordisce in maglia rosanero – e contestualmente nel campionato italiano – in Palermo-Inter (4-3) della seconda giornata (la prima è stata ...

Un bidone è per Sempre : Maicosuel - flop all’Udinese : Maicosuel il 13 luglio 2012 passa alla società italiana dell’Udinese a titolo definitivo per 5,3 milioni di euro, con la quale firma un contratto di durata quinquennale. La sua prima presenza con la maglia bianconera arriva all’andata dei preliminari di Champions League subentrando a Diego Fabbrini verso la fine del secondo tempo. Il 25 agosto all’esordio in massima serie, segna la sua prima rete in Serie A in casa della ...

Un bidone è per Sempre : Andres Guglielminpietro - flop nell’Inter : Andres Guglielminpietro il 23 giugno 1998 viene acquistato dal Milan per 10 miliardi di lire, esordendo in Coppa Italia contro il Torino. Inizialmente relegato in panchina dall’allenatore Alberto Zaccheroni, riesce in seguito ad ottenere un posto da titolare nel 3-4-3: il 17 gennaio 1999, contro il Perugia, realizza la prima rete in Serie A. Chiude la prima stagione in rossonero con la vittoria dello scudetto: nell’ultima ...

Un bidone è per Sempre : Mauro Goicoechea - flop alla Roma : Mauro Goicoechea il 31 agosto 2012 si trasferisce alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Fa il suo esordio con la nuova maglia il 31 ottobre seguente, nella partita persa per 2-3 sul campo del Parma, subentrando al termine del primo tempo all’infortunato Maarten Stekelenburg. Dopo questa partita diventa il portiere titolare dei giallorossi, rimpiazzando proprio Stekelenburg, che era in rottura con la società. ...

Un bidone è per sempre : Josip Radosevic - flop al Napoli : Josip Radosevic il 29 gennaio 2013 viene acquistato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Aggregato per il resto della stagione alla formazione Primavera, debutta ufficialmente il 14 febbraio in occasione della partita contro il Lecce valida per il Torneo di Viareggio; durante la partita realizza due gol, entrambi su calcio di punizione, aprendo le marcature della partita che si concluderà con il risultato di 4-0 in favore dei ...

Un bidone è per Sempre : Sabri Lamouchi - flop all’Inter : Sabri Lamouchi nel 2000 viene acquistato dal Parma, squadra nella quale milita fino al 2003 e colleziona 90 presenze e 7 gol. Per la stagione 2003-2004 approda all’Inter, scendendo in campo 16 volte. La stagione successiva viene girato in prestito al Genoa, con cui realizza 1 gol in 20 presenze. Rientrato dal prestito all’Inter, viene subito ceduto al Marsiglia dove riesce a giocare con più continuità, giocando 36 partite e ...

Un bidone è per sempre : Emiliano Alfaro - flop alla Lazio : Emiliano Alfaro il 12 gennaio 2012 passa alla società italiana della Lazio per un cifra superiore ai 3 milioni di euro, scegliendo come numero di maglia il 30. Esordisce il 19 febbraio successivo nella sconfitta esterna, per 5-1, contro il Palermo. Conclude la stagione scendendo in campo per 8 volte in totale senza segnare nessuna rete. Il 12 settembre 2012 viene ceduto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a ...