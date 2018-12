UK | contro il caos informativo | giornalisti nelle scuole per aiutare i ragazzi ad uno

River Boca - Superclasico ancora nel caos. I Millionarios contro il Bernabeu : River Boca, BIANCOROSSI contro IL Bernabeu- Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores. ancora si devono giocare i secondi 90′ (o 120′), ed è già entrata negli annali come una della gare più “turbolente” della storia del […] L'articolo River Boca, Superclasico ancora nel caos. I Millionarios contro il ...

Caos Inter - il padre di Lautaro Martinez contro Spalletti : “cagon” : Nelle serata di ieri è andata in scena la giornata di Champions League, beffa nel finale per l’Inter che aveva accarezzato la qualificazione agli ottavi di finale contro il Tottenham, negli ultimi minuti il gol di Eriksen ed adesso i nerazzurri si giocheranno tutto nell’ultima partita contro il Psv, rimangono comunque tante le chance di qualificazione per l’Inter. Nel frattempo Caos nelle ultime ore, in particolar modo al ...

“Lei è indegno e fascista”. Caos e insulti in Aula : deputati espulsi sputano contro il ministro degli Esteri : Le tensioni per la crisi del secessionismo catalano hanno raggiunto nuove vette nel Parlamento di Madrid, dove un deputato indipendentista, Gabriel Rufian, è stato espulso dopo una raffica d’insulti al ministro degli Esteri, Josep Borrell. I compagni di partito di Rufian sono usciti per protesta e uno di loro avrebbe anche sputato verso il ministro, che ha denunciato l’episodio. Noto per il suo stile provocatorio, Rufian ha dato del ...

Trono Over - Tina e Gianni contro Gemma : bacia Paolo e scoppia il caos : Quest’anno, com’è noto, il Trono Over di Uomini e Donne ha dovuto fare a meno di Giorgio Manetti, personaggio cardine nonché cavaliere per eccellenza e ‘principe azzurro’ di Gemma Galgani. Si dedica ad altro adesso, il Gabbiano. A un progetto, il ‘Giorgio Manetti Lifestyle’, che promuove pianificazione e organizzazione di eventi di ogni genere. Ma forse lo rivedremo presto, magari nel cast della nuova Isola dei Famosi, come si dice in giro. Sono ...

Macron al Bundestag : Berlino e Parigi devono rilanciare l'Europa contro il caos mondiale : "La Francia e la Germania, hanno l'obbligo di non lasciare scivolare il mondo nel caos e per questo l'Europa deve essere più forte, più sovrana". È quanto ha detto il presidente francese, in un discorso al Bundestag a Berlino, invitando la Germania ad avviare una "nuova tappa" nella costruzione europea.

Caso Imu - le istruzioni contro il caos «Ecco quando si paga e quando no» : Dal municipio di Colico arriva il chiarimento in merito al versamento del saldo Imu del 2018 per le aree fabbricabili, dopo la sentenza di annullamento del Pgt da parte del Tar. Ci sono delle ...

Francia - Paese nel caos per la protesta contro il caro carburanti : Manifestazioni, blocchi del traffico, tensioni sfociate in scontri, cariche della polizia e arresti: in Francia, la protesta dei cosiddetti gilet gialli contro il caro carburanti deciso dal governo si è trasformata in una giornata drammatica, con un bilancio di un morto e di oltre 100 feriti.Rivolta in strada. La mobilitazione ha coinvolto più di 120 mila persone, suddivise in circa 2 mila blocchi stradali e iniziative in tutto il Paese, Parigi ...

Scontro nel Pd - modifica dello statuto rinviata al Congresso. Orlando 'Accettiamo per non creare il caos' : È una regola fondativa del Pd e un perno del suo statuto, della sua identità politica e della sua visione delle istituzioni. L'idea di toglierla di mezzo può far parte della discussione 'ne' ...

Caos ripescaggi - Entella in campo contro il Pisa : l'annuncio del presidente Gozzi : Niente sciopero, si torna in campo. Il calvario per la Virtus Entella non è finito, si aspetterà il pronunciamento del Tar, ma intanto la squadra scenderà in campo dopo lunghissime settimane di attesa ...

Caos M5s - cresce la fronda dei dissidenti. Nugnes e Mantero : votiamo contro il decreto sicurezza : 'Voglio votare contro questo provvedimento, partito male, ma nel caso di un'eventuale fiducia mi riservo di valutare il da farsi'. Così la senatrice ribelle dei 5S, Paola Nugnes , a margine dei lavori ...

Auriemma scatena il caos a Tiki Taka : “l’Inter è una delusione - la Juve in Champions ha vinto contro la 14esima della Liga…” : E’ in onda una nuova punta del programma Tiki Taka, appuntamento sempre più scoppiettante. Fa discutere il tifoso napoletano Auriemma che prima parla così dell’Inter: “l’Inter era partita come quella che doveva stare a braccetto alla Juve, se il Napoli ha punti e gol in meno rispetto allo scorso anno e l’Inter soltanto adesso l’ha agganciato, allora dico che l’Inter è già adesso una delusione”. Ancora più caos quando si parla della ...

Mozione contro la Tav - caos a Torino. Confindustria : Torino-Lione strategica : L’Europa, ricorda Confindustria, ha scelto quel tracciato, venendo incontro alle richieste dell’Italia, come corridoio per unire l’est all’ovest del Continente. Un’opera che non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico»....