calcioweb.eu

: ?? UFFICIALE - Una nuova coppa europea si aggiungerà alla Champions League e all'Europa League ?? #UEFA - GoalItalia : ?? UFFICIALE - Una nuova coppa europea si aggiungerà alla Champions League e all'Europa League ?? #UEFA - CalcioWeb : Ufficiale, approvata la terza competizione europea per club: ecco la #UEL2 - tuttonapoli : UFFICIALE - Dal 2021 la terza competizione europea per club: approvata la UEL2, ecco tutti i dettagli -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Adesso è anche, a partire dal 2021 ci sarà una nuova, il Comitato Esecutivo ha approvato la nascita di unache si aggiungerà così alla Champions League e all’Europa League per il ciclo triennale 2021-2024.“Unainclusiva significa più partite per più squadre e più federazioni”, ha dichiarato il presidente Aleksander Čeferin, sul sito della UEFA tutti i dettagli: “Un maggior numero di squadre, provenienti da un maggior numero di federazioni, sarà protagonista del calcio europeo a partire dal 2021. La nuova(denominata provvisoriamente) avrà lo stesso format di UEFA Champions League e UEFA Europa League, con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. Le squadre verranno suddivise in otto gironi da quattro, ai quali faranno seguito ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale. ...