Uefa | dal 2021 si giocherà la UEL2 | terza coppa europea

Uefa : ecco come sarà la UEL2 - la nuova Coppa dal 2021 : ... soddisfacendo le richieste e i requisiti necessari a garantire che il calcio rimanga lo sport numero uno al mondo. Vorrei aggiungere che questo intero processo testimonia il grande sforzo ...

Uefa - adesso è ufficiale : nuova competizione per club dal 2021 - tutti i dettagli del torneo : “Uefa Europa League 2”, è stata annunciato l’inserimento della nuova competizione per club dal 2021: tutti i dettagli L’Uefa ha annunciato che dal 2021 ci sarà una nuova competizione europea per club. La notizia era nell’aria, ma adesso sono stati svelati i dettagli relativi a tale nuova competizione voluta da Ceferin. Al momento è stata chiamata Uefa Europa League 2, ma il nuovo nome della competizione verrà ...

Uefa Champions League - il vademecum a 180' dal termine : A due gare dal termine soltanto il Barcellona ha la certezza degli ottavi di Champions. Attesa per le italianeTra gironi che attendono la definitiva ratifica, ed altri assolutamente – e anche inaspettatamente – in equilibrio, la Champions League è pronta a tornare con la 5a giornata (qui i pronostici di martedì, mentre in quest’altro articolo trovate quelli di mercoledì). E chissà, già tra due giorni potremmo avere tutte e ...

Uefa-Eca - accordo per il futuro : dal 2024 terza competizione. Agnelli-Ceferin : 'SuperLega? Non esiste' : Però è presto in ogni caso per parlarne" 14:22 20 nov Nel futuro avremo una nuova Champions, è possibile che ci sia una coppa del mondo per club nuova? Agnelli: "Il futuro deve essere scritto. Ciò ...

Milan-Fair play finanziario - Scaroni convocato dall’Uefa : le possibili multe e blocchi del mercato : Il Milan dovrà fare i conti con l’Uefa e con il tanto chiacchierato Fair play finanziario, in arrivo le sanzioni per i rossoneri L’ombra del Fair play finanziario incombe sul Milan. Si tratta di un fatto noto, la società rossonera ed anche i suoi tifosi, sanno bene che l’Uefa dovrà comunicare le sanzioni da infliggere al club meneghino nei prossimi giorni. Per l’esattezza nella mattinata di domani il presidente ...

Marca - la Uefa non considera l’esclusione dalle coppe per il PSG : Secondo il quotidiano, il club transalpino rischierebbe una multa e limitazioni su rosa e mercato. La UEFA non considera l'esclusione dalle coppe. L'articolo Marca, la UEFA non considera l’esclusione dalle coppe per il PSG è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PSG in allarme : la Uefa potrebbe escluderlo dalle coppe europee : PSG Uefa – Il Paris Saint-Germain potrebbe essere escluso dalle competizioni europee a causa dei suoi passati contratti di sponsorizzazione firmati con enti del Qatar, giudicati molto al di sopra del prezzo di mercato. Finora, il problema era considerato limitato agli accordi firmati dopo il 2015, ma secondo L’Equipe, il Trial Chamber Uefa, che ha […] L'articolo PSG in allarme: la Uefa potrebbe escluderlo dalle coppe europee ...

Il calcio italiano si gioca la partita dell'innovazione : premiato dall'Uefa per l'Ai : È sempre più fondamentale, come avvenuto in occasione dell'hackathon di Trento, intrecciare il mondo del calcio con quello della scienza e della tecnologia, oltre che con i temi della passione ...

Boom PSG - indagine dell’Uefa : “il club rischia l’esclusione dalla Champions League” : Il PSG rischia l’esclusione dalla Champions League, questo quanto sta trapelando nelle ultime ore in merito al club parigino Il PSG rischia l’esclusione dalla Champions League. E’ quanto emerso dalle indiscrezioni rivelate da ‘L’Equipe’ stamane, in merito ai contratti di sponsorizzazione che il club ha instaurato con gli enti del Qatar. La pratica violerebbe i paletti del Fair Play finanziario ed essendo ...

Scandalo Uefa : Juve - Milan ed altri top club pagati per evitare la Super League : Secondo le carte, ottenute da “Der Spiegel” e analizzati da “L’Espresso” insieme agli altri partner internazionali del consorzio giornalistico “Eic”, “European investigative collaborations”, la Uefa avrebbe pagato alcuni top europei, tra cui Juve, Milan, Real Madrid e Bayern Monaco, per evitare che creassero una Super League destinata a far comparire le competizioni nazionali ed europee. ...

Gara con il Liverpool - Napoli multato di 34 mila euro dall'Uefa : TORINO - La Disciplinare della Uefa ha multato il Napoli con un'ammenda di 34 mila euro per l'accensione di fumogeni e le scale bloccate al San Paolo in occasione della sfida di Champions del 3 ...

Fair play finanziario : ecco tutte le squadre escluse e sanzionate dall'Uefa : Dal 2014 una lunga serie di settlement agreement ed esclusioni dalle coppe europee. I casi italiani di Milan, Inter e Roma

Stangata Uefa - Kazan fuori dalle coppe : La scure dell'Uefa sul Rubin Kazan, che è stato escluso dai tornei europei per i prossimi due anni. Secondo l'organismo che gestisce il calcio nel Vecchio continente, il club russo non ha rispettato ...

Pugno duro dell’Uefa : Rubin Kazan squalificato dalle coppe per violazione del Financial fair play : Pugno duro dell’UEFA contro il Rubin Kazan che è stato penalizzato con un anno di esclusione dalle coppe L’Uefa ha squalificato per 1 anno il Rubin Kazan per violazione delle regole sul Financial fair play. Al club, attualmente quinto nel campionato russo, sarà interdetta la partecipazione alle competizioni continentali se si dovesse qualificare nei prossime due anni. Adesso spetta al Rubin Kazan decidere se accettare la ...