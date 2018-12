Uefa | adesso è ufficiale | nuova competizione per club dal 2021 | tutti i dettagli del

sportfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) “Europa League 2”, è stata annunciato l’inserimento dellaperdalL’ha annunciato che dalci sarà unaeuropea per. La notizia era nell’aria, masono stati svelati irelativi a talevoluta da Ceferin. Al momento è stata chiamataEuropa League 2, ma il nuovo nome dellaverrà annunciato in futuro. Ecco quanto comunicato dal sitodell’“Un maggior numero di squadre, provenienti da un maggior numero di federazioni, sarà protagonista del calcio europeo a partire dal. La(denominata provvisoriamente UEL2) avrà lo stesso format diChampions League eEuropa League, con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi.Le squadre verranno suddivise in otto ...