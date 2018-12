U&D | Gemma Galgani risponde alle critiche via social | poi ricorda Ennio Fantastichini

Anticipazioni U&D del 3/12 : Gemma vuole riconquistare Fredella : Lunedì 3 dicembre torna l'appuntamento con il trono over di Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che tiene incollati milioni di telespettatori tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 14,45. Secondo le Anticipazioni, protagonista ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani, la quale nel corso della puntata stupirà il pubblico con una scelta inaspettata. la donna infatti deciderà di lasciare il suo corteggiatore ...

U&D - Maurizio Costanzo richiama la Cipollari e Gemma Galgani : 'A tutto c'è un limite' : Tina Cipollari è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più eccentrici della tv italiana. La simpatica bionda, da anni, lavora come opinionista nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Soprattutto durante le puntate del Trono Over, la Cipollari è protagonista di siparietti ‘simpatici’ e molto apprezzati dal pubblico. Ma non solo. Molto spesso l’opinionista è anche protagonista di pesanti liti con la dama Gemma Galgani. Le ...

U&D - Tina viene attaccata da Maurizio Costanzo dopo gli scontri con Gemma : 'Ha esagerato' : Tina Cipollari continua ad essere uno dei personaggi più discussi tra quelli di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. La storica opinionista, infatti, anche in queste ultime settimane è stata al centro di accese discussioni in studio con la sua nemica storica Gemma Galgani, al punto che tra le due sono volate parole grosse e qualche spintone di troppo. Un atteggiamento che in queste ore ...

U&D : Giorgio Manetti beccato con la presunta fidanzata - Rocco regala una rosa a Gemma : Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità riguardando Giorgio Manetti e Rocco. Se l'ex cavaliere del trono over è stato beccato mano nella mano con la sua nuova fidanzata, Fredella ha fatto un gesto inaspettato che non è piaciuto affatto a Barbara De Santi e Gemma Galgani durante la puntata odierna del programma. U&D gossip: ...

U&D spoiler trono over : Gemma lascia Paolo - Barbara smentisce i baci con Alessio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono over di Uomini e donne ed in particolare per quanto riguarda la nuova registrazione di sabato 24 novembre. Come rivelato dalle fonti, negli studi Elios di Roma, vi sono stati molti di colpi di scena, in particolare riguardo alla dama torinese Gemma Galgani. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, sembra che Gemma abbia lasciato Paolo e si sia di nuovo mostrata interessata ...

Anticipazioni U&D : Gemma ripensa a Rocco - Ida Platano torna single : Nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. L'ultima registrazione del trono over presso gli studi Elios di Roma sarebbe stata caratterizzata da grossi colpi di scena. Se Ida ha rivelato di essere tornata single dopo la fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani ha deciso di lasciare Paolo per poi ammettere di provare ...

Anticipazioni U&D trono over - potrebbe non essere ancora finita tra tra Gemma e Rocco : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ci portano importanti novità. La puntata che in settimana vedremo in onda in settimana si è aperta con l'ormai abituale sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese ha spiegato che Paolo è stato condizionato da Tina e costretto a rivelarle in privato che si è quasi innamorato per lei. Ma Gemma ha conservato per lui una bella doccia gelata. Dopo un po' il cavaliere ha fatto il suo ingresso e la dama ...

U&D : Giorgio avrebbe trovato l'amore - Gianni dice che Gemma voleva lasciare il programma : Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Anna Tedesco e Gianni Sperti: se l'ex protagonista del trono over ha rivelato nel corso di un'intervista al Giornale di Puglia che Giorgio Manetti ha trovato finalmente l'amore, lo storico opinionista ha svelato a Novella 2000 un retroscena su Gemma Galgani di qualche anno fa, quando sembrava che la dama ...

U&D - Gianni Sperti fa una rivelazione su Gemma Galgani : 'voleva andare via - l'ho fermata' : Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha rivelato alcuni retroscena della trasmissione. Il ballerino ha dichiarato che i suoi repentini cambi di look derivano dal fatto di non volersi vedere sempre con la stessa immagine. Gianni ha confessato di amare molto i cambiamenti e di voler stravolgere spesso il suo modo di vestire e di pettinarsi. Alcuni hanno pensato che il cambio di look derivi ...

U&D - spoiler trono over : Tina alza il vestito di Gemma : Venerdì 16 novembre c'è stata una nuova registrazione del trono over e, secondo quanto riporta il sito 'Il vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. In particolare, si è venuti a sapere che c'è stato uno nuovo scontro tra Tina e Gemma, con l'opinionista che è arrivata ad alzare il vestito della 'rivale' lasciandola con le mutande in bella vista. Le polemiche non riguardano sola Tina e Gemma ma anche la dama Angela, ...

Anticipazioni U&D puntata di oggi : Gemma si scontra di nuovo con Rocco : Archiviato il weekend, inizia una nuova settimana di programmazione per Uomini e Donne che, come di consueto, il lunedì propone il Trono Over. Secondo le Anticipazioni fornite da Witty Tv, l'appuntamento odierno sarà incentrato ancora una volta su Gemma Galgani e Rocco Fredella, i quali saranno protagonisti di un acceso scontro, al culmine del quale voleranno anche parole pesanti. Inoltre si apprenderà che la Galgani sta continuando a conoscere ...

U&D - Rocco si sbottona la camicia e Gemma sbotta : 'Mi fai schifo' : La puntata odierna, lunedì 19 novembre, di Uomini e Donne sarà molto scoppiettante. Come di consueto, l'appuntamento del lunedì è dedicato alla dama bionda del parterre femminile del trono over, Gemma Galgani. La torinese sarà protagonista di un teatrino tanto divertente quanto imbarazzante. La donna ha deciso di choudere la frequentazione con Rocco dal momento che ritiene che il cavaliere non sia attratto da lei fisicamente. Quest'ultimo, per ...

Anticipazioni U&D - battibecco tra Tina e Gemma - Rocco si spoglia per la Galgani : Oggi, 19 Novembre, andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti indiscussi saranno Rocco, Gemma, Paolo e la travolgente Tina. In studio non è mancata la consueta rissa tra la Cipollari e la dama torinese. Inoltre, ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda il triangolo amoroso tra Gemma, Rocco e Paolo. Tina alza la gonna a Gemma La puntata di oggi avrà inizio con il solo rwm che riassumerà quel che è successo ...

U&D - Gemma Galgani risponde agli haters che continuano a criticarla per la sua età : E mi sento essere un eterno Peter Pan, che vive nel mondo che non c'è' sono infatti le parole della dama torinese. Gemma infatti vuole far capire a tutti i suoi detrattori che nonostante l'età avanzi ...