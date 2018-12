Tutte le cifre della grande paralisi nei cantieri italiani

Montepremi Maratona New York 2018 : quanti soldi guadagnano i vincitori? Tutte le cifre : Succulento Montepremi alla Maratona di New York 2018 che si corre oggi domenica 4 novembre. I top runenrs si sfideranno per la vittoria lungo le strade della Grande Mela, si preannuncia grande spettacolo e una battaglia emozionante tra alcuni dei migliori atleti in circolazione a caccia della gloria che porta un successo nella metropoli statunitense. Ne vedremo davvero delle belle dal Ponte di Verrazzano a Central Park, gli interpreti della 42 ...