Turchia | in 42mila per l’allenamento del Galatasaray | oggi il derby contro il Besiktas

(Di domenica 2 dicembre 2018) La torcida delè sempre stata capace di coreografie incredibili oltre che di un tifo straordinario nei confronti della squadra giallorossa, anzi della polisportiva. Il sentimento di appartenenza è forte al punto di vivere con lo stesso attaccamento qualunque evento: dagli altri sport alle gare delle giovanili. Mai, però, si sarebbe potuto immaginare che i sostenitori turchi fossero in grado di presentarsi in oltre 40mila per un semplice allenamento. Sì, perché la rifinitura pre-ilè stata accompagnata da un’atmosfera spettacolare e addirittura improponibile per una partita, dato che i calciatori non hanno potuto iniziare l’allenamento a causa dei tanti bengala accesi. I cori sono stati incessanti e hanno indotto anche la società a lanciare un tweet di ringraziamento: “Lo chiamano inferno. Noi lo chiamiamo paradiso. Il paradiso ...