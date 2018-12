Belen Rodriguez annuncia il vincitore di Tu Si que vales e fa una gaffe : Tu Si Que Vales: Belen Rodriguez fa una gaffe durante la proclamazione Marcin Patrzalek ha vinto Tu Si Que Vales. Sabato 1 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la finale del talent show prodotto da Maria De Filippi e a contendersi il premio in palio di 100mila euro sono stati sedici concorrenti. Il chitarrista Marcin Patrzalec ha avuto la meglio su tutti e durante la proclamazione Belen Rodriguez ha commesso una gaffe. La ...

Tu sì que vales 2018 : Marcin Patrzalek è il vincitore : La quinta edizione di Tu sì que vales, il talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi, è stata vinta dal chitarrista Marcin Patrzalec, 18 anni, proveniente dalla Polonia.Nella finale della quinta edizione andata in onda sabato 1° dicembre 2018, il virtuoso chitarrista 18enne ha avuto la meglio sulla cantante

Tu si que vales 2018 : il vincitore è il polacco Marcin Patrzalek : Chi ha vinto Tu si que vales 2018? Il chitarrista polacco Marcin Patrzalek Marcin Patrzalek ha vinto Tu si que vales 2018. Il chitarrista polacco, poco più che maggiorenne, ha sbaragliato la concorrenza dopo mesi di lunghi provini e selezioni. Il ragazzo ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti: la cantante Virginia De Lutti

VIRGINIA DE LUTTI CHI È?/ Canta 'Meraviglioso amore mio' e incanta tutti! - Finalista Tu si que vales 2018 VIRGINIA De LUTTI è una delle giovanissimi finaliste di Tu sì que vales in onda stasera, 1 dicembre, su Canale 5.

Tu si que vales - chi vincerà? tutti i finalisti di questa edizione : Oggi, sabato 01 dicembre, va in onda la finale di Tu si que vales, in diretta su canale cinque a partire dalle 21.30. I finalisti che si sfideranno questa sera per portare a casa il premio finale pari a cento mila euro sono 16. A decidere il vincitore di questa edizione del reality show di Maria De Filippi è il pubblico che potrà scegliere il suo preferito tramite il numero telefonico 477.000.2, attraverso l'app di Mediaset Play o sul sito

