Trump-Xi | chi ha vinto al G20? Il baratto di Donald | tregua dei dazi | export in

Trump chiude in bellezza il - suo - G20. La tregua commerciale con la Cina : ... la dichiarazione sulla necessaria riforma del Wto " da cui tempo fa, con quella che più che altro era una provocazione, ha minacciato di ritirarsi perché 'progettato dal resto del mondo per rovinare ...

Sisma Alaska - Trump dichiara emergenza : 05.21 Il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Alaska colpita da un Sisma magnitudo 7.0, sboccando così gli aiuti federali. Lo ha reso noto la Casa Bianca precisando che il presidente ha ordinato al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e alla Fema (la protezione civile Usa) di coordinare la distribuzione degli aiuti federali.

Michael Cohen - l’ex avvocato di Trump - si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo all’indagine sulla Russia : Michael Cohen, l’ex avvocato di Donald Trump e persona importante nell’indagine sui rapporti tra il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia, si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo alle trattative per

Trump : "Dazi sulle auto straniere". Ma il Fmi avverte : "Così rischiano tutti di rimetterci" : Il presidente Usa Donald Trump torna su una sua vecchia idea: mettere i dazi sulle auto prodotte all'estero. Se gli Stati Uniti imponessero tariffe sull'importazione di auto, "molte più automobili verrebbero costruite qui e la GM non chiuderebbe i suoi impianti in Ohio, Michigan e Maryland". Con un tweet il presidente prospetta quindi l'ipotesi di introdurre tariffe sull'importazione di auto prodotte al di fuori dei confini. Il tema è di ...

GM - Trump : “deluso per la chiusura della fabbriche”. E minaccia di tagliare i sussidi : Donald Trump pare non abbia preso benissimo la notizia che GM taglierà circa 15 mila posti di lavoro in Nordamerica: tanto che oggi il tycoon ha minacciato di bloccare i sussidi governativi alla General Motors, ivi compresi i fondi destinati alle auto elettriche (attualmente i veicoli a emissioni zero della GM beneficiano di un credito d’imposta di 7.500 dollari). Al solito il Presidente degli USA ha affidato ad un tweet i suoi mal di ...

Trump pensa a dazi del 25% sui prodotti dell'elettronica di consumo realizzati in Cina : PS4 - Switch e Xbox One a rischio : La politica può avere degli effetti importanti anche sul mondo dei videogiochi, soprattutto se è una potenza come gli Stati Uniti a muoversi in modi potenzialmente dannosi per l'industria videoludica e se le possibili scelte di Donald Trump rischiano di avere un impatto su PS4, Xbox One e Switch e in generale su Sony, Microsoft e Nintendo.Come segnalato su ResetEra, diverse fonti confermano che Trump si starebbe muovendo per imporre dei dazi del ...

Trump chiede ripristino stretta asilo : 3.59 Il dipartimento di giustizia americano ha chiesto al giudice federale di San Francisco che ha bloccato la stretta sul diritto di asilo di dare il via libera al provvedimento. Una decisione quella del giudice,secondo l'amministrazione Trump,che mina gli sforzi del presidente per incoraggiare i migranti della carovana a entrare legalmente negli Usa. Se la stretta non verrà ripristinata nelle prossime ore, l'amministrazione chiederà alla ...

Brexit - Trump : "Con questo accordo a rischio rapporti commerciali Regno Unito-USA" : 'Credo che dovremo vedere seriamente se il Regno Unito possa commerciare con noi perchè se si guarda l'accordo così come è ora potrebbero non essere autorizzati a commerciare con noi. Non credo che ...

Cina - Trump chiude la porta a un accordo e minaccia nuovi dazi : NEW YORK - Alla vigilia del G20 in Argentina, Donald Trump chiude la porta a un accordo con la Cina sulla 'war trade'. A pochi giorni dall'incontro con il leader cinese Xi Jinping , il presidente ...

GM raddoppia impegno su auto elettriche e guida autonoma - Trump tuona contro chiusure impianti : General Motors pronta a chiudere ben 5 stabilimenti in Nord America con un taglio complessivo del 15% della forza lavoro per un totale di circa 14.700 posti , di cui almeno 8.100 impiegati e 6.000 ...