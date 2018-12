Travolto dal treno | morto dopo 15 giorni

Il Real frana - Travolto dall'Eibar 3-0 : Un pessimo avvicinamento per il Real Madrid campione d'Europa e del mondo alla sfida di martedì contro la Roma all'Olimpico, valida per la Champions League.

Sestriere - valanga dal Colle della Rognosa : Travolto un gruppo di alpinisti - la situazione : Sestriere , valanga dal Colle della Rognosa : attorno alle ore 13 la slavina si è staccata travolgendo un gruppo di alpinisti di circa 10 persone Sestriere , il Colle della Rognosa è stato colpito da una valanga . Attorno alle ore 13 nella zona di Punta Rognosa , a quota 3mila metri, la valanga si è staccata travolgendo un gruppo di alpinisti che dovrebbe essere composto da una decina di persone, dato non ancora confermato ufficialmente. ...

Ispica - 74enne muore Travolto dal motozappa : Un 74enne è morto oggi pomeriggio per una grave emorragia. L’uomo si è tranciato una gamba con il motozappa mentre lavorava in un terreno

Legnano - il “giallo” del ragazzino Travolto dal treno | : Il 15enne ha atteso il convoglio giù dalla banchina, poi non è riuscito a evitarlo. Nell’area nessuna telecamera

L'amico di Abdul - il ragazzo Travolto dal treno a Parabiago : "Non l'ho sfidato a stendersi sui binari. Ora voglio morire anche io" : La vicenda del tredicenne travolto dal treno a Parabiago , in provincia di Milano, si arricchisce di nuovi particolari. La Stampa ha raccolto la testimonianza del L'amico del ragazzo , chiamato K., che ricostruisce gli ultimi momenti di vita del giovane morto tragicamente.Martedì sera è stato L'amico più vicino ad Abdul , il ragazzo di origini marocchine di due anni più grande, falciato dal treno regionale ...

Il giallo del ragazzino Travolto dal treno : È un corteo mesto. Gruppi di persone che sbucano dalle via laterali di via Cavour, a San Giorgio su Legnano. Ragazzi, facce segnate di lavoratori più grandi, madri di famiglie con il velo, hanno tutti la stessa espressione attonita. Si infilano su un ciottolato tra due palazzi di case popolari di tre piani. La loro visita è un segno di rispetto nei...

15ENNE Travolto DA TRENO/ E ragazzo arruolato dall'Isis - il dramma di scegliere la morte per sentirsi amati - IlSussidiario.net : A Parabiago un 15ENNE è morto investito da un TRENO in una prova di coraggio; sempre a Milano un giovane egiziano si è arruolato nell'Isis. Chi cercavano?

Parabiago - tragico gioco sui binari : 16enne muore Travolto dal treno : Una assurda sfida lanciata con un amico: sdraiarsi sui binari in attesa del treno per vedere chi resiste di più mentre gli altri filmavano con il telefonino e lo incitavano. E' morto...

Sfida gli amici a sdraiarsi sui binari - muore 15enne Travolto dal treno : C’è chi dice di averlo visto sdraiarsi sui binari. Una volta, poi un’altra, mentre gli amici ridevano. E poi ancora, l’ultima volta, quando gli altri ragazzi hanno visto arrivare in lontananza i fari del treno. Le luci farsi sempre più vicine, il rumore a coprire le loro grida per dirgli di stare immobile, di non alzarsi dalle rotaie. Ci sarebbe un’assurda Sfida, una folle scommessa tra amici dietro la tragedia che è costata la vita ieri sera ...