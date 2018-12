Tra la Juventus e la Champions, il Napoli non è più Calimero

ilnapolista

(Di domenica 2 dicembre 2018) La differenza traDiventa sempre più difficile commentare il campionato italiano. Perché la, ci piaccia o no, lo sta stradominando, e la partita di Firenze ne è l’ennesima dimostrazione. E diventa persino stucchevole fare dei paragoni tra questae questoE bisognerebbe anche smettere di fare inutili confronti tra questoe quello dei record della scorsa stagione. Persino quello, pur facendo la bellezza di 38 punti in 14 partite, sarebbe stato dietro questa Juve, di soli due punti, ma ci sarebbe stato. Quindi perdono sempre più valore i mugugni papponisti che vorrebbero un“competitivo” come la, un aggettivo che si traduce sempre e soltanto in una campagna acquisti, se non faraonica, almeno tale da garantire gli stessi risultati dei bianconeri. Risultati, questi ultimi, favoriti invece da possibilità economiche ...