Torino sta con i bimbi del Regina Margherita | al via il motoraduno dei Babbi Natale

Raduno Babbi Natale a Torino : a sorpresa ecco una proposta di matrimonio : Tra i tanti Babbi Natale che si sono dati appuntamento a Torino nell'ambito del Raduno nazionale più grande d'Italia c'è anche una coppia che, davanti a tutti i partecipanti, ha deciso di fare il ...

A Torino si punta a 20 mila Babbi Natale al Regina Margherita per far festa con i piccoli pazienti ricoverati : Tutti confluiranno per le 10.30 davanti al Regina Margherita in piazza Polonia dove sono previsti spettacoli, musica e una grande festa per tutti. Prevista inoltre la presenza della sindaca di Torino,...

Torino - rivelazione Djidji : la ‘festa’ nello spogliatoio per il compleanno [VIDEO] : Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande spettacolo, in particolar modo match interessante quello tra Torino e Genoa con i granata alla ricerca di un successo che manca da due giornate, nell’ultima partita solo un pareggio nella trasferta contro il Cagliari. Nel frattempo il rapporto tra la squadra è ottimo, una rivelazione può essere considerato sicuramente Djidji, si è ambientato subito e ...

Torino Film Festival - ‘Ride’ di Valerio Mastandrea e il paradosso della morte senza lacrime : Ride, presentato in anteprima al Torino Film Festival e da giovedì scorso in sala, è il titolo un po’ paradossale del Film di Valerio Mastandrea, attore navigato e poliedrico che, fatta eccezione per un corto del 2005, si misura ora per la prima volta con la regia. Paradossale perché il Film racconta una storia in cui c’è poco da ridere, la storia del dolore conseguente a una morte sul lavoro. La morte in se stessa rimane fuori campo, nel non ...

Il ritorno di Mazzarri : sta bene - in panchina per Torino-Genoa : L’articolo del Corsera Una buona notizia: Walter Mazzarri ha ripreso l’attività professionale dopo il «lieve malore» accusato negli ultimi giorni. Lo scrive il Corriere della Sera, e noi del Napolista non potremmo essere più felici. Dopotutto, Mazzarri rappresenta qualcosa di importante per chi è legato al Napoli. E poi è sempre bello avere buone notizie sulla salute di una persona. Secondo il quotidiano milanese, l’allenatore ...

Torino - Cairo : 'Mazzarri sta bene - ma deve smettere di fumare' : 'Mazzarri sta bene, giovedì ha diretto l'allenamento al Filadelfia ed era in pista come non mai, per domenica è abile e arruolato'. Urbano Cairo tranquillizza i tifosi del Torino sullo stato di salute ...

Torino - donne No Tav : “In piazza l’8 dicembre”. La sindaca di San Didero : “Italia cade a pezzi. Operazione devastante” : Le donne No Tav invitano le sette madamin’ del Sì “che non si sono mai informate” a partecipare alla manifestazione dell’8 dicembre a Torino “per sentire di cosa parliamo” dal momento che “in 30 anni chi si è informato ha compreso e condiviso le nostre ragioni”. L’appello è stato lanciato oggi nel corso di un incontro, nel capoluogo piemontese davanti a Palazzo Civico, in cui è stata promossa quella che ...

Un anno di Corriere Torino - le immagini della festa : Urbano Cairo, Chiara Appendino, Sergio Chiamparino. Sono solo alcuni dei nomi che hanno partecipato alla festa per il primo anno del Corriere Torino. Il dorso torinese del quotidiano di Via Solferino ...

Calciomercato Torino - l’ultima idea per il centrocampo : Petrachi si muove in vista della sessione invernale : Torino, Petrachi ed Urbano Cairo sondano il mercato in vista della sessione di gennaio che è alle porte: le novità in casa granata José Machin è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Il patron, granata ed il fido Petrachi, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Pescara che tanto bene sta facendo in questa annata in serie B. Secondo Tuttosport, il club granata sarebbe in procinto di presentare un’offerta già nella ...

Torino - lascia per mesi sull’auto della ex peluche giganti : arrestato per stalking : Un giovane di ventisette anni è stato arrestato per stalking nella provincia di Torino: lasciava peluche di un metro sul parabrezza della macchina della ex fidanzata con biglietti d’amore e si era addirittura tatuato il volto di lei sulla spalla. Ma lei, esasperata, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri.Continua a leggere

Basket - Brown resta al timone della Fiat Torino : “la società ha fiducia nel coach” : Serie A Basket, Larry Brown dovrebbe restare ancora sulla panchina della Fiat Torino nonostante le voci degli ultimi giorni “La Fiat Torino ha confermato la fiducia a Larry Brown e guarda con ottimismo al suo ritorno in Italia“. L’agente del coach americano ha parlato ai microfoni di Sportando della situazione in seno a Torino. Brown dovrebbe dunque restare al timone della Fiat nonostante un inizio ricco di problematiche. ...

Torino-Bologna - sfida per un centrocampista svizzero : Il Torino continua la sua caccia ai rinforzi in vista del mercato di gennaio e, come riporta Sky Sport , ha messo gli occhi su Nedim Bajrami , centrocampista del Grasshoppers che piace anche al Bologna .

Ride - insinuante e prodigioso esordio di Valerio Mastandrea alla regia. Al Torino Film Festival un film atipico e “resistente” : Lasciatemi libera di non piangere ai funerali di mio marito. È una richiesta di indipendenza politica, culturale, e intima che Valerio Mastandrea cuce addosso a Carolina (Chiara Martegiani, nella realtà sua moglie) protagonista di Ride: piccolo, insinuante e prodigioso esordio alla regia dell’attore romano in Concorso al 36esimo Torino film Festival. A Carolina è morto il marito in fabbrica durante un turno di notte. Una morte bianca che è ...

Torino - i tifosi sono delusi ma la stagione è comunque ottima : ecco cosa manca per svoltare [VIDEO] : Nella serata di ieri si è conclusa la 13^ giornata giornata del campionato, si sono affrontare Cagliari e Torino, 0-0 il risultato finale, giusto per quanto fatto vedere in campo, i bomber Pavoletti e Belotti non hanno inciso. La stagione del club sardo continua ad essere ottima, l’obiettivo della salvezza è a portata di mano e fino al momento il percorso in campionato può essere considerato positivo. Non sono soddisfatti invece i ...