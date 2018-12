Torino | ragazzi down allontanati da pizzeria | i gestori | ' Non li sappiamo gestire'

Ragazzi down cacciati dalla trattoria a Torino. 'Non sappiamo come gestirli' : 'Questa sera è accaduta una cosa che in tanti anni non mi era mai successa e che ci ha provocato un'amarezza incredibile', scrive Anna Rita, una giovane mamma di Torino. 'L'amarezza purtroppo non è ...

Torino - ragazzi con sindrome Down cacciati da ristorante : 'Amarezza!'. Inizia così un post su Facebook in cui una mamma, Anna Rita, denuncia quanto le è accaduto sabato sera in un ristorante di Torino , da dove è stata cacciata insieme con il figlio e altri ...

Torino - gruppo di ragazzi down allontanati da una trattoria. Poi il titolare si scusa : La madre pubblica un post su facebook. "Loro ci sono rimasti male, poi il gestore ha telefonato e ci siamo chiariti: è stato un errore e accettiamo le scuse"

Ragazzi down cacciati dalla trattoria a Torino. Proprietari : «Non sappiamo come gestirli» : «Questa sera è accaduta una cosa che in tanti anni non mi era mai successa e che ci ha provocato un?amarezza incredibile», scrive Anna Rita, una giovane mamma di Torino....

Ragazzi down cacciati da una pizzeria di Torino : “Non sappiamo come gestirli” : La denuncia su Facebook di una mamma di Torino dopo che suo figlio e altri tre amichetti sono stati cacciati da una pizzeria perché "non erano in grado di gestirli": "Questa cosa in tanti anni non mi era mai successa e ci ha provocato un'amarezza incredibile".Continua a leggere

Torino - dove c'era una bisca clandestina ora c'è il primo bistrot gestito da ragazzi autistici : 'Così escono dal loro guscio' : "E' presto per un bilancio - continua Aureli, impegnato da 10 anni con la onlus al fianco di autistici e delle loro famiglie in tutto il Piemonte, - ma, a un mese dall'apertura del bistrot, i tutor ...

Il gol più bello lo ha segnato a Torino il ragazzino con la maglia del Napoli : ... per forma e modi, dall'Allianz Stadium di Torino attraverso un'immagine che il mondo del calcio con tutto il suo popolo avrebbe il dovere di far diventare il manifesto dell'intero movimento. UN'...