Torino | ragazzi con sindrome Down cacciati da ristorante

Ragazzi down cacciati da una pizzeria di Torino : “Non sappiamo come gestirli” : La denuncia su Facebook di una mamma di Torino dopo che suo figlio e altri tre amichetti sono stati cacciati da una pizzeria perché "non erano in grado di gestirli": "Questa cosa in tanti anni non mi era mai successa e ci ha provocato un'amarezza incredibile".Continua a leggere