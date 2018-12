TORINO Il vero spirito natalizio nella cena di Natale della NIDA

TORINO - Iago Falque : “Rinnoverò con i granata - voglio restare a lungo qui” : Ottime notizie per i tifosi del Torino. Iago Falque, attaccante dei granata, ha parlato alla presentazione dello sponsor “Invent”. L’attaccante ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, a quelle del proprio futuro ha risposto così: “Stiamo parlando. La volontà c’è, da parte mia e del club. voglio stare qui, presto o tardi si farà. voglio […] L'articolo Torino, Iago Falque: “Rinnoverò con i granata, ...

TORINO - Mazzarri s'arrabbia davvero : ora chi sbaglia paga : Torino - Brutta storia, quando un allenatore si arrabbia per davvero. Perché viene alla mente una classe di scuola Elementare. Un gruppo di ragazzini indisciplinati. Incapaci di darsi un freno. Ed è ...

La nuova TORINO-Lione toglie ai No Tav ogni motivo - vero - per opporsi alla realizzazione : Comportamenti , con il continuo richiamo alla "tecnica" dell'analisi dei costi e dei benefici, dietro ai quali si nasconde in realtà soltanto una volontà politica ancora ideologicamente avversa alle ...

TORINO - irrompe il vero Belotti : digiuno spezzato dopo 479' : Ha scelto la domenica forse più importante del Torino di questo primo blocco di campionato per sbloccarsi, per tornare a correre, a segnare. Andrea Belotti irrompe nel campionato di Serie A. Il vero ...

Di Maio : «I fondi tolti al Tav li usiamo per la metro a TORINO» Gelo degli industriali : «Siamo davvero preoccupati» : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Olimpiadi 2026 – TORINO esclusa dalla candidatura - Esposito rassegnato : “giornata davvero triste” : Olimpiadi 2026, Esposito: “giornata triste per Torino. Appendino ha fatto finta di essere favorevole alle Olimpiadi quando in realtà non lo è mai stata” Stefano Esposito (PD) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’ufficializzazione della candidatura a due Milano-Cortina per ospitare le ...

Chievo Verona-TORINO 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 30 settembre 2018 Verona, ...