Torino-Genoa | Piatek sostituito fa come Roberto Baggio | ' Chi | io?'

Torino - Mazzarri : 'Col Genoa tre punti importanti. Quando vinco sto meglio' : La sfida contro il Genoa ha sancito tre ritorni importanti in casa Toro: quello in panchina di Walter Mazzarri, quello al gol di Andrea Belotti e, soprattutto, quello alla vittoria della squadra ...

Torino-Genoa 2-1 FINALE : LA CRONACA LIVE Secondo tempo 93' FINALE al Grande Torino. Genoa sconfitto 2-1 dai Granata. Dopo il vantaggio di Kouamè i padroni di casa ribaltano il match con Ansaldi e Belotti 90' Tre minuti di ...

Serie A : il Torino batte 2-1 il Genoa : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Il Torino batte il Genoa 2-1 mentre finiscono in pareggio Frosinone-Cagliari, 1-1, e Sassuolo-Udinese, 0-0,. Questi i risultati delle tre partite della 14/a giornata di Serie A ...

Harakiri del Genoa - la vittoria al Torino : Romulo si fa espellere nel primo tempo. Poco dopo i granata pareggiano e poi vanno in vantaggio su rigore. Rossoblù in difficoltà nel secondo tempo

Serie A - Torino-Genoa 2-1 : il tabellino : Torino-Genoa 2-1, primo tempo 2-1, MARCATORI Kouamé al 36', Ansaldi al 47', Belotti su rigore al 50' p.t. TORINO, 3-4-3, Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, dal 14' s.t. Aina,, Meité, dal 28'...

Torino - Ansaldi : 'Chiedo scusa ai tifosi del Genoa' : Cristian Ansaldi , esterno del Torino , è intervenuto al termine del primo tempo del match contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Ci volevano questi due gol? 'Sono contento, abbiamo fatto un bel primo tempo. Eravamo sotto, ma stavamo facendo bella partita. Chiedo scusa ai tifosi del Genoa, loro rimarranno sempre nel mio ...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

Torino - brividi e rimonta : 2-1 al Genoa con vista sull'Europa : ... Mariani Marcatori : 36' Kouamé, G, , 47' pt Ansaldi, 50' pt rigore Belotti, T, Ammoniti : Meité, Nkoulou, Zaza, T,, Biraschi, Bessa, G, Espulsi : Romulo, G, per doppio giallo LA CRONACA DEL MATCH

Pagelle Torino-Genoa 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle Torino-Genoa – Importante vittoria interna del Torino che, allo stadio Grande Torino, batte il Genoa per 2-1. Qualche difficoltà di troppo per gli uomini di Mazzarri, al rientro dopo il malore della scorsa settimana, considerando che i liguri giocano praticamente tre quarti di partita con l’uomo in meno. La prima svolta della gara, infatti, è […] L'articolo Pagelle Torino-Genoa 2-1: highlights e tabellino del match ...

Torino-Genoa 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 5, Djidji 6; De Silvestri 6 (59′ Aina 6.5), Meitè 6 (73′ Baselli 6.5), Rincon 6.5, Ansaldi 7; Iago Falque 7 (88′ Parigini sv); Zaza 4.5, Belotti 6.5. All. Mazzarri Genoa (3-5-2): Radu 6; Biraschi 5.5, Romero 5.5, Criscito 6; Romulo 4, Hiljemark 5.5 (89′ Lapadula sv), Sandro 5 (74′ Pandev 6), Bessa 5, Lazovic 5.5; Piatek 6 (30′ Gunter 6), Kouamé 7. All. ...

Highlights Torino-Genoa 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Ansaldi e Belotti ribaltano la rete di Kouamè : Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 nell’incontro valido per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I granata si sono imposti in rimonta: dopo la rete iniziale di Kouamè nata dagli sviluppi di un corner, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a un bel gol di Ansaldi e al rigore trasformato da Belotti. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Torino-Genoa 2-1. Highlights ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Genoa in vantaggio a Torino [VIDEO] : 36′ – Torino-Genoa 0-1 – Kouame! Nonostante l’inferiorità numerica, il Genoa trova il vantaggio: sugli sviluppi di corner Romero manda verso la porta avversaria e Kouame, tenuto in gioco da Belotti, controlla davanti a Sirigu e lo batte. 29′ – Torino-Genoa – Ospiti in 10 per l’espulsione di Romulo, ammonito due volte in quattro minuti. Juric decide di richiamare in panchina Piatek e di ...