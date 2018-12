Torino - down "rifiutati" dal ristorante ma poi arrivano le scuse - Il titolare : "Mi scuso - so cosa significa essere discriminati" : Una frase infelice, molto infelice, da parte del titolare di un ristorante di Torino ha creato un brutto caso di discriminazione: una squadra di nuoto nel quale ci sono anche 4 ragazzi down è stata "...

Torino - gruppo di ragazzi down allontanati da una trattoria. Poi il titolare si scusa : La madre pubblica un post su facebook. "Loro ci sono rimasti male, poi il gestore ha telefonato e ci siamo chiariti: è stato un errore e accettiamo le scuse"

Ragazzi down cacciati dalla trattoria a Torino. Proprietari : «Non sappiamo come gestirli» : «Questa sera è accaduta una cosa che in tanti anni non mi era mai successa e che ci ha provocato un?amarezza incredibile», scrive Anna Rita, una giovane mamma di Torino....

Ragazzi down cacciati da una pizzeria di Torino : “Non sappiamo come gestirli” : La denuncia su Facebook di una mamma di Torino dopo che suo figlio e altri tre amichetti sono stati cacciati da una pizzeria perché "non erano in grado di gestirli": "Questa cosa in tanti anni non mi era mai successa e ci ha provocato un'amarezza incredibile".Continua a leggere