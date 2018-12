Tiro a volo | Mondiali 2019 | organizzazione assegnata all’Italia La manifestazione si

Brasile - golazo di Felipe Melo con il Palmeiras : Tiro al volo all'incrocio. VIDEO : Felipe Melo torna a far parlare di sé. Questa volta non per ragioni comportamentali ma per una giocata da stropicciarsi gli occhi. L'ex centrocampista di Inter e Juventus, oggi al Palmeiras , ha ...

Tiro a Volo – Campionato Italiano della Struttura Federale - tre titoli per il Fitav Lombardia : Ben 3 titoli italiani portano la firma di altrettanti rappresentanti lombardi, a iniziare da quello vinto nella Fossa Olimpica dal presidente di Società di Terza categoria Danilo De Marchi con lo score di 43/50 Una domenica baciata dal sole e dalla temperatura assai mite, quella appena trascorsa al Trap Concaverde di Lonato del Garda che ha ospitato il Campionato Italiano della Struttura Federale riservato ai Presidenti e vice Presidenti ...

Francesca Piccinini annuncia il riTiro - la pallavolo italiana ‘perde’ una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Dopo 26 anni di carriera nella pallavolo Francesca Piccinini annuncia il ritiro a fine stagione, la schiacciatrice del Novara ha deciso di dire ‘basta’ a 40 anni Un pezzo storico della pallavolo azzurra sta per dire addio al volley. Francesca Piccinini, dopo 26 anni di onorata carriera, un Mondiale ed un Europeo in bacheca, ha deciso di dire addio allo sport che l’ha resa grande e tante soddisfazioni le ha regalato. Al ...

Universiadi - rugby e Tiro a volo cambiano sede : due impianti out : Lo stadio Albricci di Napoli e il campo di tiro al volo dell'As Falco a Sant'Angelo in Formis, che fa capo all'olimpionico di Atlanta 1996, e ora ct dell'India, Ennio Falco, non faranno parte degli ...

Tiro a volo – Campionati italiani di società : bronzo per Bettolino e Pezzaioli : Campionati italiani di società – Bettolino e Pezzaioli di bronzo al Concaverde e ai Cieli Aperti Si chiude con un bottino di 2 medaglie di bronzo, conquistate rispettivamente dai portacolori bresciani del Trav Bettolino di Trenzano e dai bianco-rossi del Trap Pezzaioli di Montichiari impegnati, in questa tiepida domenica appena trascorsa, nelle finali dei Campionati italiani di Fossa Olimpica per società di 3° e 4° categoria, ...

Tiro a volo - trap Concaverde : il TAV La Torretta festeggia il titolo italiano : Il Team campano soffia la vittoria, per due piattelli, ai siciliani del TAV La Contea. Terzi i lombardi del TAV Bettolino Domenica calda, tutt’altro che ottobrina, quella appena trascorsa sulle linee di Tiro del centro internazionale del Concaverde di Lonato del Garda, fresco palcoscenico del primo campionato del mondo di para trap. La struttura gardesana ha ospitato il campionato nazionale delle società di 3^ categoria, che ha visto la ...

Ottavia brilla d’Oro con il campione di Tiro a volo Marco Benedetti : (Foto Club Sportivo Shoot-Off Roma) Continua il viaggio di Fatti In Comune per raccontare eccellenze e criticità del territorio. Un percorso trasversale che ogni settimana ci porta alla scoperta della città vista e raccontata dagli occhi dei cittadini attraverso segnalazioni di disservizi, criticità ma anche best practice ed esempi virtuosi che fanno di Roma un territorio in continua evoluzione ricco di spunti e riflessioni da condividere ...