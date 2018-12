Thriller | il videoclip di Michael Jackson compie 35 anni

gqitalia

(Di domenica 2 dicembre 2018) Era il 2 dicembre 1983, quando su MTV apparve per la prima volta un mini film horror, protagonista, che ballava con un gruppo di zombie sulle note di, settimo ed ultimo singolo estratto dal suo omonimo album. Il cortometraggio che ha rivoluzionato la storia dei– termine che l’artista ha sempre rifiutato – perché considerato il primo video musicale ad avere una trama ed una coreografia e definito «il Citizen Kane deidei cortometraggi» dal critico Joe Vogel,35nell’anno in cui la popstar ne avrebbe fatti 60 e ha ancora la stessa potenza narrativa, per non parlare dell’ormai famoso balletto dei morti viventi., il, la genesi delL’idea delvenne allo stesso, che durante un soggiorno a Londra, rimase colpito dal film (al ...