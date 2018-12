The Sims 4 | Nuove Stelle - recensione

Red Dead Redemption 2 : un giocatore ha ricreato Shady Belle in The Sims 4 : Spoiler: La notizia in calce presenta delle informazioni marginali sull'andamento della trama di Red Dead Redemption 2. Non si tratta propriamente di spoiler, ma se voleste rimanere totalmente all'oscuro della trama del gioco, non proseguite oltre nella lettura.Chiunque abbia speso un adeguato numero di ore su Red Dead Redemption 2 sarà sicuramente incappato in Shady Belle, una bellissima villa ormai in rovina che giace tra i giunchi della ...

The Sims 4 : Nuova espansione disponibile : Electronic Arts e Maxis annunciano l’uscita di The Sims 4 Nuove Stelle*, la Nuova espansione per PC e Mac disponibile da oggi in tutto il mondo. The Sims 4 si espande con Nuove Stelle Con The Sims 4 Nuove Stelle i videogiocatori possono vedere i propri Sims realizzare i più ambiziosi sogni di gloria, trasformandosi in celebrità di primissimo piano e vivendo nuove emozionanti carriere ...

The Sims 4 : disponibile una nuova espansione e la visuale in soggettiva : EA ha annunciato oggi l'arrivo di alcune novità per il suo The Sims 4, nel dettaglio parliamo di una nuova espansione e della possibilità di utilizzare la visuale in soggettiva.Come riporta Rock Paper Shotgun, con un semplice tasto potremo entrare nella testa dei nostri Sim e vivere attraverso i loro occhi le loro giornate. L'aggiornamento introduce anche nuove forme di modellamento del mondo di gioco che ci permetterà di costruire nuove ...