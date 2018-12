Terremoto | scossa avvertita tra Marche e Umbria MAPPE e DATI

Castelsantangelo sul Nera. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 : Trema la terra nell’Italia centrale tra Marche e Umbria. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto

Marche : scossa di Terremoto moderata nel maceratese in serata (1 dicembre 2018) : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 1 dicembre 2018, esattamente alle 20.09, sull'Appennino centrale, nelle Marche. Stando ai dati giunti dall'INGV il sisma è stato...

Terremoto Alaska - le immagini della scossa in un appartamento. VIDEO - : Il sisma di magnitudo 7, ha colpito lo Stato americano nella mattina del 30 novembre. Il VIDEO, ripreso da Storyful, mostra i mobili che si muovono mentre la terra trema in un'abitazione di Anchorage

Scossa di Terremoto alle pendici del Vesuvio : avvertiti tremori e boati - gente impaurita : Scossa di terremoto alle pendici del Vesuvio nella mattinata di oggi, sabato 1° dicembre. Il sisma, di scarsa entità, al momento sembrerebbe non aver causato danni né a cose né a persone, e nemmeno desta preoccupazioni tra gli esperti di sismologia e vulcanologia. La Scossa sismica è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) dell'osservatorio vesuviano di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ...

Potente Terremoto in Alaska : il video durante la scossa ad Anchorage : Continuano ad arrivare immagini impressionanti dall'Alaska, colpita ieri sera da un Potente terremoto di magnitudo 7.0 sulla scala richter, avvenuto su terraferma a circa 13 km dalla città di...

Scossa di Terremoto lieve avvertita alle pendici del Vesuvio alle ore 11.10 : Una nuova leggera Scossa di terremoto si è verificata nell'area del Vesuvio, nel napoletano, alle ore 11.10 di questa mattina. La Scossa, secondo l'analisi del sismografo dell'osservatorio...

Lieve scossa di Terremoto a Valfabbrica di magnitudo 2.6 : Lieve scossa di terremoto a Valfabbrica di magnitudo 2.6 Una scossa di terremoto è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma a 8 km NW di Valfabbrica, di magnitudo 2.6 sulla scala Richter alle ore ...

Terremoto ALASKA - SCOSSA M 6.9 AD ANCHORAGE/ Video ultime notizie 'allerta tsunami' - strade e ponti crollati - IlSussidiario.net : ALASKA, forte sisma di magnitudo 6.9: ad ANCHORAGE sono state registrate forti scosse di TERREMOTO. Lanciato l'allerta tsunami: crolli e paura.

Terremoto Alaska - scossa di magnitudo 7 vicino ad Anchorage. Allarme tsunami : Un Terremoto di magnitudo 7 ha colpito l’Alaska. La forte scosse a circa undici chilometri di distanza dalla città di Anchorage ad una profondità di 43 chilometri. Sei minuti dopo la prima scossa se ne è verificata una seconda di assestamento, di magnitudo 5.8 con un epicentro ad un solo chilometro di distanza da Anchorage. La città è la più grande dell’Alaska e conta 300mila abitanti. Le autorità hanno anche lanciato un Allarme ...

Forte scossa di Terremoto in Alaska - allarme tsunami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Violenta scossa di Terremoto di magnitudo 7 - 0 ad Anchorage in Alaska : allarme tsunami : Una Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter è stata registrata dall'Usgs (Unitide States Geological Survey) pochissimi chilometri a nord di uno dei più grandi centri urbani dell'Alaska, Anchorage, nota città portuale e snodo di comunicazione e di commercializzazione centrale dell'intero paese, alle 8.29 (ora locale). In via precauzionale il Centro di Allerta tsunami statunitense ha subito diramato un'allerta tsunami per ...

Terremoto - scossa di magnitudo 7 in Alaska : è allarme tsunami - gravi danni ad Anchorage [FOTO LIVE] : 1/12 ...

Mar Adriatico : forte scossa di Terremoto a gran profondita' - avvertita tra Abruzzo - Molise e Puglia (30 novembre 2018) : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 30 novembre 2018, esattamente alle 19.07, nel mar Adriatico meridionale a largo di Molise e Puglia. Stando ai dati giunti dai sismografi del...

Ultim'ora : violenta scossa di Terremoto in Alaska - epicentro nei pressi della popolata Anchorage : Poco fa, alle ore 18.29 italiane, una violenta scossa di terremoto si è verificata negli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Alaska. Il sisma, secondo le stime dei centri sismici, è stato di...