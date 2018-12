Terremoto | nuove scosse sul Vesuvio | sciame sismico in corso MAPPE e DETTAGLI

Indonesia - Paese in ginocchio : nuove scosse di Terremoto - “i morti potrebbero essere 220mila” : nuove scosse di terremoto in Indonesia: due eventi magnitudo 6.3 e 6 si sono registrati (alle 01:59 e 02:16 ora italiana, dati INGV) a poca distanza dalla costa dell’isola di Sumba. Secondo le prime informazioni, le due scosse avrebbero provocato danni materiali, come la lesione di alcuni muri, mentre la gente in preda al panico è fuggita dalle case. Sumba si trova a circa 1.500 km da Sulawesi, la regione colpita dal sisma di venerdì ...