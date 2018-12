Terremoti Vesuvio | l’Osservatorio | “attività normale | non ci sono anomalie”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “Iche si stanno verificando in questi giorni sulrientrano nellaattivita’ del vulcano che attualmente e’ in un livello di allerta ‘base’: questo significa che nessuno dei parametri monitorati e’ anomalo“. Lo sottolinea il direttore dell’Osservatorio Vesuviano Francesca Bianco che invita i cittadini a non cedere agli allarmismi che si stanno diffondendo sui social. “Da quando la rete di monitoraggio e’ attiva sisempre alternati periodi di maggiore sismicita’ con periodi in cui la sismicita’ e’ invece minore“, spiega la direttrice dell’Osservatorio la quale tiene a precisare che questo non costituisce alcuna anomalia. “I dati di tutte le reti di monitoraggio che attualmente cinell’area vulcanica non indicano nessun cambiamento di ...