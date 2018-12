Tav | Appendino | ' Con lo stop non andranno persi posti di lavoro'

Tav - imprese da Conte. Appendino : 'Fare in fretta costi-benefici' : La partita ora è nelle mani delle imprese. Il mondo economico e produttivo è il vero grimaldello dei Sì Tav per convincere il governo a non bloccare i lavori della Torino-Lione. Il 5 dicembre i ...

No Tav - la resa di Appendino : il vice in piazza con il tricolore : L’8 dicembre la Città di Torino sfilerà in veste ufficiale dentro la grande manifestazione convocata dal movimento No Tav. Esattamente come volevano i consiglieri comunali e come aveva annunciato - con un blitz che aveva non poco irritato la sindaca Appendino - il consigliere comunale Damiano Carretto, punto di riferimento dell’ala legata a movimen...

La Tav pone l'Appendino ad un bivio : addio alla maggioranza o parte di città : La manifestazione No Tav prevista per l'8 dicembre ha scatenato grande tensione tra Appendino e i suoi consiglieri che la vorrebbero in prima linea in veste ufficiale. Ecco gli scenari che si pongono ...

Chiara Appendino : "Non ci saranno simboli della città di Torino al corteo No-Tav" : "Non ritengo, oggi, di coinvolgere nella manifestazione dell'8/12 simboli istituzionali che, per la loro stessa natura, rappresentano la sensibilità di un'intera comunità". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino interpellata in merito all'ipotesi che al corteo No Tav la Città di Torino si presenti con il gonfalone. Appendino ha comunque precisato di "condividere" la posizione del consiglio comunale sul Tav.

Tav - Appendino : protestare è giusto - ma no a una gara tra piazze : "Non ho nulla in contrario che la gente scenda in piazza. Io l'ho fatto per anni, contro Tav e inceneritore. La differenza è che nessun sindaco Si Tav ha mai proposto di riceverci. E poi io sono il ...