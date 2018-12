Tanti cinghiali La Provincia valuta la caccia

Il nuovo trailer di Mutant Year Zero : Road to Eden ci offre una panoramica sul gioco tra cinghiali e anatre muTanti : Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro tactical adventure game Mutant Year Zero: Road to Eden.Qui di seguito potete leggere le caratteristiche chiave del gioco, riportate da Gematsu:Mutant Year Zero: Road to Eden è un tactical adventure game che combina il combattimento a turni di XCOM con storia, esplorazione, furtività e strategia. Prendete il controllo di una squadra di Mutanti ...