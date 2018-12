Talent Scout Mondo Calcio – Anton Mitrjuskin – il ragno siberiano

lanotiziasportiva

(Di domenica 2 dicembre 2018) Per decenni i tifosi della Russia hanno atteso l’erede del mitico Yashin, l’unico portiere capace di vincere a suon di parate l’ambitissimo Pallone d’oro. Molti esperti sono concordi nel pensare che nelmoderno di oggi, Yashin, il “nero”, è destinato a rimanere un mito, l’unico, l’irraggiungibile., portiere russo classe 96, difficilmente vincerà il Pallone d’Oro, ma sta cercando in tutti i modi di bruciare le tappe per ritagliarsi uno spazio tra le stelle che difendono la porta neldelIl giovane portiere russo attualmente difende i pali della sua nazionale, la Russia Under 21 e del Sion, squadra militante nel campionato svizzero e al pari di Yashin è il classico portiere che preferisce la concretezza allo spettacolo. Tecnicamente molto bravo è dotato di un eccellente senso della posizione che gli consente di raggiungere facilmente la ...