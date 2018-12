Taglio pensioni d’oro | non c’è accordo Lega-M5S Per ora slitta la modifica

Manovra - per ora niente accordo su Taglio pensioni d’oro. Slitta la modifica : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali, 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità e 4mila assunzioni nei Centri per l’Impiego. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza. Tra le proposte di modifica presentate non ci sono neppure il taglio delle ...

Manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il Taglio delle pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

Manovra - 54 emendamenti dal governo : per ora niente Taglio alle pensioni d'oro : Le 54 proposte finora presentate vengono in parte , 15, dal governo e per il resto , 39, dai relatori. Dalla Lega confermano però che una seconda tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a ...

Manovra - niente Taglio pensioni d'oro tra gli emendamenti del governo : Non c'è il taglio delle pensioni d'oro nel pacchetto dei 54 emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera dal governo: nessuna traccia delle proposte sul settore, con modifiche alla ...

Pensioni - con quota 100 Taglio sino al 25 - 4% rispetto a oggi : Il centro studi della Cisl ha pubblicato sul nuovo numero del 'Barometro' un nuovo studio su quota 100. 'Questa - osserva la Cisl - è una risposta positiva alla richiesta di flessibilità, ma risponde ...

Pensioni - con quota 100 Taglio sino al 25 - 4% rispetto agli assegni di oggi : Il centro studi della Cisl ha pubblicato sul nuovo numero del 'Barometro' un nuovo studio su quota 100. 'Questa - osserva la Cisl - è una risposta positiva alla richiesta di flessibilità, ma risponde ...

Pensioni - con quota 100 Taglio sino al 25 - 4% rispetto agli assegni di oggi : Il centro studi della Cisl ha pubblicato sul nuovo numero del 'Barometro' un nuovo studio su quota 100. 'Questa - osserva la Cisl - è una risposta positiva alla richiesta di flessibilità, ma risponde ...

Pensioni - Tito Boeri e la lettera vergognosa : 'Ecco a chi Taglio gli assegni' : Quando le istituzioni fanno terrorismo il sistema civile di un Paese può considerarsi fallito. Non bastavano le batoste di Equitalia sostenute da leggi infami che hanno dato per anni diritto di vita e ...

Pensioni - Taglio da 3 - 4 miliardi di euro in manovra : ecco chi ci rimette : Passare dal 2,4 al 2,2 per cento del rapporto deficit-Pil significa risparmiare 3,4 miliardi su una manovra da 37, di cui 22 in deficit posticipando a non prima della prossima primavera la partenza ...

Pensioni - governo pensa a decreto. Ok Quota 100 e Taglio a pensioni d'oro : La riforma delle pensioni potrebbe essere realizzata attraverso un decreto legge. Ad annunciarlo ad Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon , che ha detto: ' Stiamo valutando anche l'...

1 mld da Taglio pensioni d'oro : Roma, 17 nov. -, AdnKronos, - La riforma delle pensioni annunciata dal governo potrebbe essere adottata per decreto legge. Ad annunciarlo all'Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ...

1 mld da Taglio pensioni d'oro : La riforma delle pensioni annunciata dal governo potrebbe essere adottata per decreto legge . Ad annunciarlo all'Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che spiega: "Stiamo valutando ...

Pensioni - l'avvertimento di Damiano : 'Quota 100? Attenti al Taglio dell'assegno' : Le considerazioni di Damiano, esponente dem, partono dalle ultime dichiarazioni rese pubbliche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) che mette in guardia gli italiani sulle forti penalizzazioni a cui andranno incontro optando per quota 100, penalizzazioni che partiranno dal 5% nel caso si anticipasse soltanto di un anno l'entrata in quiescenza. Questo taglio implicito - spiega l’onorevole - non era mai stato tenuto in considerazione, ma è ...

Pensioni - quota 100 : uscita a 62 anni causa un Taglio dell'assegno simile a Opzione Donna : L'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilasciato importanti dichiarazioni su quota 100 nel corso di un'audizione parlamentare di fronte alle commissioni Bilancio delle due Camere. Fino ad oggi, indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di forti tagli sull'assegno Pensionistico per chi scegliera' di andare in pensione prima dei 67 anni dal 2019. Quanto riportato dai quotidiani non aveva mai trovato conferme dalle voci ufficiali del governo ...