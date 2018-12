Svelato il trailer de Les Misérables | miniserie BBC basata sul romanzo di Hugo con Lily

optimaitalia

: Svelato il trailer de #LesMisérables, miniserie BBC basata sul romanzo di Hugo con #LilyCollins e #OliviaColman (vi… - OptiMagazine : Svelato il trailer de #LesMisérables, miniserie BBC basata sul romanzo di Hugo con #LilyCollins e #OliviaColman (vi… - GamesVillageITA : Ancora tonnellate di fuoco e distruzione, perché sì! ?? - cyberanimax : -

(Di domenica 2 dicembre 2018)BBC hail primode Les, lasulomonimo di Victor. Annunciato due anni fa, il nuovo adattamento televisivo vede Dominic West nei panni dell'iconico personaggio, l'eroe Jean Valjean, ruolo che al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman, nel musical del 2012.Les, conosciuto in Italia col titolo I Miserabili, è ambientato nei più bassi strati della società francese dell'Ottocento, e racconta diverse storie di persone cadute in disgrazia, da prostitute a monelli di strada a studenti in povertà. È unstorico, considerato tra i più eccelsi della letteratura dell'epoca.A differenza della versione cinematografica, Lesnon avrà le canzoni del musical originale. Accanto a Dominic West, nel cast ancheCollins nei panni della povera lavoratrice Fantine; David Oyelowo (già visto nel film Selma) ...