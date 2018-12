Sushi all you can eat | i rischi per la salute del pesce low cost

Con Ghost of TSushima Sucker Punch vuole essere all'altezza degli altri studi first party di Sony : In questa generazione, gli studi first party di Sony hanno sempre fatto grandi giochi. Titoli come Uncharted 4: A Thief's End, God of War, Horizon: Zero Dawn e Spider-Man sono tutti giochi che hanno letteralmente definito la generazione attuale e hanno ricevuto grandi elogi dalla critica.Come riporta Gamingbolt, è su questo sfondo che Sucker Punch si prepara a pubblicare Ghost of Tsushima, il suo gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale e, ...