Sushi all you can eat : i rischi per la salute del pesce low cost : Sushi all you can eat: i rischi per la salute del pesce low cost Cosa mangiamo e cosa rischiamo nei ristoranti che offrono crudo a volontà per pochi euro? Spesso quello che leggiamo sul menù non è quello che troviamo nel piatto. E il pesce, venduto a prezzi stracciati, molte volte non viene abbattuto, con tanti rischi per la ...