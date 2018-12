Super-G Lake Louise | ha vinto Mikaela Shiffrin! Azzurre lontane dal podio | Coppa del

Sci - storica Shiffrin : a Lake Louise arriva anche il SuperG. Unica ad aver vinto in 6 specialità : La coppa del mondo tornerà ora in Europa : le ragazze saranno impegnate sabato e domenica prossima a St. Moritz, in Svizzera, con un superG ed uno slalom parallelo.

Sci Alpino – Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino femminile aggiudicandosi il Supergigante che ha chiuso la tre giorni di competizioni sulla Men’s Olympic di Lake Louise. La supercampionessa statunitense ha tolto lo zero nell’unica casella che ancora le mancava e con la 46sima ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : Mikaela Shiffrin leggendaria - domina davanti a Mowinckel e Rebensburg - fuori dalle 10 le italiane : Mikael Shiffrin non smette di stupire. La campionessa nata a Vail vince, o per meglio dire domina, anche il SuperGigante di Lake Louise, in Canada, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e prosegue nel suo cammino inesorabile con la 46esima vittoria in carriera (con 66 podi). La statunitense, al nono SuperGigante in totale, centra il primo podio in questa disciplina e si mette subito nel gradino più alto. Ormai la classe 1995 ...

LIVE Sci - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : Viktoria Rebensburg al comando davanti ad Anna Veith : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si chiude la tre giorni di velocità in Canada con il SuperGigante. L’austriaca Nicole Schmidhofer, dopo le due vittorie consecutive in discesa, cerca uno straordinario tris, ma non sarà facile vista la grandissima concorrenza. Tina Weirather, Lara Gut, Michelle Gisin, Cornelia Huetter, ma anche Viktoria Rebenburg ...

Sci alpino - va in scena il SuperG femminile a Lake Louise : Elena Curtoni prima azzurra al via : Ultima giornata di gare a Lake Louise: alle 19 c’è il SuperG, Elena Curtoni prima azzurra a partire, poi Fanchini e Brignone Ultima giornata di gare a Lake Louise, in Canada. Dopo le due discese, le velociste affronteranno il SuperGigante (ore 19 italiane, diretta tv Eurosport 1 e Raisport), il primo della Coppa del mondo femminile. Ad aprire le danze sarà Viktoria Rebensburg, poi, dopo l’austriaca Stephanie Venier, toccherà a ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Due vittorie consecutive nelle due discese disputate portano Nicole Schmidhofer a caccia del tris a Lake Louise, dove è in programma un SuperG. L’austriaca è la donna da battere per quello che si è visto nei due giorni precedenti, ma c’è grandissima concorrenza, con tantissime atlete che possono puntare alla vittoria. Di seguito il programma completo della SuperG di Lake Louise con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà ...

