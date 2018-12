Sul clima c' è una boccata d' aria fresca

Clima - Greenpeace Sulla COP24 : “Non ci sono più scuse - è ora di agire” : In apertura del Summit sul Clima (COP24) in Polonia, Greenpeace ricorda l’allarme lanciato dalla comunità scientifica: abbiamo solo dodici anni per salvare il Clima del nostro Pianeta. Per questo il Summit di Katowice non può che avere obiettivi ambiziosi. «Questo è un momento cruciale per tutti noi, un vero e proprio test per l’umanità», dichiara Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International. «A Katowice i leader di tutti i ...

Al via in Polonia la Conferenza Sul clima COP24 : Roma, 2 dic., askanews, - Si apre formalmente oggi a Katowice la Conferenza Onu sul clima che segue quella di Parigi nel dicembre 2015. Una assise mondiale, che inizierà i suoi lavori a partire da ...

Al via in Polonia la Conferenza Sul clima COP24 : Una sfida che l'Europa può e deve vincere non solo per il successo di Katowice, ma soprattutto per accelerare la decarbonizzazione dell'economia europea e vincere la triplice sfida climatica, ...

Fino a che punto gli accordi di Parigi Sul clima sono stati rispettati? : A fare la fortuna di Katowice a metà dell'Ottocento furono almeno due fattori. Innanzitutto, la posizione geografica nel cuore della Slesia, all'incrocio tra due importanti assi di comunicazione: ...

G20 - accordo raggiunto. Gli Usa non cedono Sul clima e sul protezionismo : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. Anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21). Dal comunicato finale sparisce anche ogni riferimento alla lotta al protezionismo, in quella che sembra essere una chiara vittoria di Donald Trump...

G20 - intesa su documento finale/ Trump incontra Putin - Usa fuori da accordo Sul clima : 'Grande successo' - IlSussidiario.net : G20, intesa su documento finale: Trump, 'Grande successo'. L'incontro con Putin, lo 'schiaffo' a Macron sull'accordo sul clima.

G20 - accordo su commercio e migranti ma Sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

G20 - accordo raggiunto. Gli Usa non s’impegnano Sul clima e sul protezionismo : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. Anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21). Dal comunicato finale sparisce anche ogni riferimento alla lotta al protezionismo, in quella che sembra essere una chiara vittoria di Donald Trump...

G20 - accordo raggiunto. Ma gli Usa non s’impegnano Sul clima e sul protezionismo : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. Anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21). Dal comunicato finale sparisce anche ogni riferimento alla lotta al protezionismo, in quella che sembra essere una chiara vittoria di Donald Trump...