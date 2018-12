Steam rivede le divisioni dei ricavi con i publisher

eurogamer

Steam: Valve rivede le percentuali di divisione dei ricavi con i publisher

(Di domenica 2 dicembre 2018)modifica la sua politica di distribuzione deicon i. Le modifiche sono state fatte, riporta Eurogamer, in maniera tale che gli sviluppatori possano conservare più profitti dei loro giochi di maggior successo.Per il momento infattisi tiene il 30% di tutti i giochi che utilizzano la piattaforma digitale, percentuale in linea con quanto trattenuto da altri store come quello Nintendo, o quelli PlayStation e Xbox.Con le modifiche tale percentuale scende al 25% una volta che le entrate generate dal gioco superano i 10 milioni, e poi al 20% quando sono superati i 50 milioni. Per "entrate" si intendono solo i profitti tratti dalla vendita del prodotto, e non di DLC e nemmeno dalle microtransazioni.