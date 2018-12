STASERA IN TV | i programmi televisivi di domenica 2 dicembre 2018

Programmi TV di STASERA - domenica 2 dicembre 2018. Rai Movie ricorda Ennio Fantastichini : Ennio Fantastichini Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Ospite di Fazio Fazio questa sera l’icona della tv e della canzone Raffaella Carrà, per raccontare il suo ultimo album. E ancora Gianluca Vialli, Nanni Moretti, Marco Mengoni. In collegamento dal Teatro Alla Scala anche il Maestro Riccardo Chailly. Non mancheranno i racconti di Roberto Saviano e la consueta analisi di Carlo Cottarelli. A seguire “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” con ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di sabato 1° dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 1° dicembre 2018: Su Rai 1 alle ore 20.35 Antonella Clerici conduce il varietà Portobello, mentre su Rai 2 serata a base di telefilm con NCIS Los Angeles e Bull. Su Rai 3, dopo Le Parole della settimana, sarà trasmesso il film documentario Vero dal vivo – Francesco De Gregori. Su Canale 5 torna il tradizionale appuntamento con lo show Tu si que vales. Italia 1 dedica la serata ...

Programmi TV di STASERA - sabato 1 dicembre 2018. Su Rai 3 il film documentario su De Gregori : Francesco De Gregori Rai1, ore 20.35: Portobello Antonella Clerici torna nuovamente nel mercatino pazzerello di Rai1, e ancora una volta a coadiuvare la conduzione e a coordinare il lavoro delle instancabili sei centraliniste sarà Carlotta Mantovan. Per il penultimo appuntamento, Portobello ospiterà in studio due inserzionisti speciali, Claudio Amendola e Bobo Vieri, da poco diventato papà. Abbandonati i panni di bomber, Vieri mostrerà il lato ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di venerdì 30 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 30 novembre 2018: Rai 1 dedica la serata all’evento Prodigi – La musica è vita, in cui si esibiranno 12 giovanissimi talenti tutti bravissimi nelle loro discipline: ballo, musica, canto lirico. Su Rai 2 appuntamento con le inchieste di Nemo – Nessuno escluso, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, sarà ...

Programmi TV di STASERA - venerdì 30 novembre 2018. Matteo Renzi tra le vittime dell’ultima puntata di «Scherzi a Parte» : Paolo Bonolis e Matteo Renzi a Scherzi a Parte Rai1, ore 21.25: Prodigi – La Musica è Vita Per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con Prodigi – La Musica è Vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF. Padroni di casa Flavio Insinna e Nathalie Guetta. Al loro fianco ci sarà anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Protagonisti saranno nove ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di giovedì 29 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, giovedì 29 novembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodi Omega contro omicidio, Corsa cieca) con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, mentre Rai 2 programma il film Captain America: Civil War, con C. Evans, S. Stan. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini ...

Programmi TV di STASERA - giovedì 29 novembre 2018. Su Canale 5 «Biancaneve e il cacciatore» : Charlize Theron in Biancaneve e il Cacciatore Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 – Ultimi episodi - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Omega come omicidio: Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventerà direttore dell’Istituto e dice alla ragazza di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L’atmosfera romantica viene bruscamente ...