Staffetta mista del biathlon | Coppa del Mondo | Italia 3ª alle spalle di Francia e Svizzera

Biathlon - l’Italia parte subito con un podio in Coppa del Mondo! Azzurri terzi nella Staffetta mista a Pokljuka - entusiasma Lisa Vittozzi : nella seconda prova di questa prima giornata della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia) l’Italia si conferma su livelli molto alti nella specialità della staffetta mista, ricordando il magnifico bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grazie ad una Lisa Vittozzi strepitosa al poligono e confortante sugli sci, il Bel Paese si è giocato il podio fin dall’inizio e, nonostante una prova poco brillante di Dominik ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA : Italia terza nella Staffetta mista! Arriva subito il primo podio stagionale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : trionfo della Norvegia nella Staffetta singola mista. Azzurri in quindicesima posizione : Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) il lungo digiuno degli appassionati di Biathlon è stato interrotto. E’ tornata la Coppa del Mondo che ha iniziato il suo percorso a partire da questa prima tappa slovena con la prova della single mixed, spettacolare come sempre e di grande interesse. Del resto, questa specialità è così: emozione e incertezza. La Norvegia con Thekla Brun-Lie e con Lars Helge Birkeland si è imposta con il crono di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : l’Italia punta subito al podio con la Staffetta mista : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di Biathlon: domani la prima tappa stagionale, che quest’anno va in scena a Pokljuka, in Slovenia, vedrà la luce con due staffette, la singola, alle ore 12, e la mista alle ore 14.30. L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda specialità. Partiamo dunque dalla staffetta mista: l’Italia è in formazione tipo con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : confermato il quartetto Elite nella Staffetta mista - Bormolini e Sanfilippo nella single mixed : La FISI (fisi.com) ha annunciato la composizione delle staffette azzurre che che prenderanno parte domenica 2 dicembre alle prime due prove di Coppa del Mondo a Pokljuka, in Slovenia. Il programma di gare della prima giornata prevede la single mixed alle ore 12.00 e la staffetta mista alle ore 14.30, entrambe saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e via streaming su www.Biathlon-world.com. Lo staff tecnico guidato dal direttore tecnico ...

Triathlon - Europei Under 23 Eilat 2018 : nella Staffetta mista vittoria a sorpresa della Svizzera : Ad Eilat, in Israele, si sono conclusi gli Europei Under 23 di Triathlon con la staffetta mista, che, a sorpresa, è andata alla Svizzera, che ha completato il percorso in 1:06’17”, battendo in volata la Gran Bretagna (con lo stesso tempo). Terzo posto per la Russia, staccata di 13″. Assente l’Italia. Europei Under23 – staffetta mista 1 Svizzera 1:06:17 2 Gran Bretagna 1:06:17 3 Russia 1:06:30 4 Spagna 1:07:07 5 ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella Staffetta mista quarto Giorgio Malan - ottava Alice Rinaudo : Si è chiusa la staffetta mista del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta ottava, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato quarto, al termine di una bella rimonta. L’azzurrino e la francese, dodicesimi ieri nel ranking round di scherma, hanno rimontato nelle prove di nuoto e laser run, totalizzando 1123 ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella Staffetta mista Alice Rinaudo quarta e Giorgio Malan dodicesimo dopo il ranking round di scherma : Iniziata la staffetta mista ed oggi è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne il Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta quarta, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato dodicesimo, ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice. L’azzurrino infatti ha messo a segno 11 ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la Staffetta mista va agli Stati Uniti - davanti a Canada e Brasile : La due giorni della World Cup di Triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a ...

Triathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessio Crociani trionfa con Europa 1 nella Staffetta mista continentale : Dopo il bronzo nella gara individuale, Alessio Crociani conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista continentale di Triathlon alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 16enne azzurro è salito sul gradino più alto del podio insieme ai compagni di squadra di Europa 1: il portoghese Alexandre Montez, la danese Sif Bendix Madsen e la svizzera Anja Weber. La formazione del vecchio continente si è imposta con il tempo ...

Triathlon - Campionati Italiani Sprint Lignano 2018 : 707 ancora in trionfo nella Staffetta mista : ancora 707 ai Campionati Italiani di Triathlon Sprint: a Lignano la prova della staffetta mista sorride alla società campione uscente che, seppur con una formazione diversa rispetto allo scorso anno, conferma il titolo. Justine Guerard (Francia), Luca Facchinetti, Giorgia Priarone e Gianluca Pozzatti chiudono in 1:16’41” e precedono di 50″ Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Alessandro De ...