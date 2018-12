Spelacchio is back | arriva stanotte

Roma - “Spelacchio is Back” : l’albero di Natale di piazza Venezia arriva stanotte : L’albero di Natale che si ergerà in piazza Venezia a Roma, arriverà stanotte: l’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Domani in programma sia installazione che allestimento dell’abete che verrà ufficialmente acceso e inaugurato l’8 dicembre alla presenza del sindaco ...

L'albero di Natale per Roma arriva da Varese e "sarà uno spettacolo". "Spelacchio is Back" : Il riscatto di Roma arriva da Varese. Direttamente da Cittiglio, meno di 4mila anime arroccate tra le Valli del Verbano, un abete di 23 metri sarà trapiantato a Piazza Venezia per far dimenticare Spelacchio, L'albero "calvo" dell'anno scorso. Il martire del Natale Romano, e dei conseguenti attacchi alla giunta Raggi, veniva della Val di Flemme e, arrivato nella Capitale, perse tutti gli aghi fino a rimanere uno scheletro. Fu pagato 38mila ...