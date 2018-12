Spalletti e la Roma | storia di un amico

Inter - contro la Roma Spalletti dovrà fare a meno di Nainggolan : Vigilia di campionato in casa Inter, che domani affronterà la Roma allo stadio Olimpico nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Una gara che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre in campionato e sui loro obiettivi. L'Inter, infatti, attualmente è terza in classifica con ventotto punti, a meno uno dal Napoli secondo, mentre i giallorossi sono distanti ben nove punti e vengono da un periodo molto delicato. La prima ...

Inter - Spalletti : ''Bello tornare a Roma. Padre Lautaro? Crea danno anche a squadra'' : MILANO - Eccolo Luciano Spalletti. E' apparentemente rilassato, ma dentro ribolle ancora per la sconfitta contro il Tottenham in Champions . E ora la Roma. Con quale stato d'animo torna a Roma? 'Con ...

Spalletti - Roma-Inter non sarà decisiva : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "La gara con la Roma non sarà decisiva nemmeno per escludere dalla corsa Champions una diretta avversaria, nulla è decisivo nel nostro campionato. Ci sono insidie e squadre ...

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Inter - Spalletti : "Tutto sotto controllo. Bello tornare a Roma" : Dopo la sanguinosa sconfitta subita a Londra contro il Tottenham, che ha rimandato, e complicato, la qualificazione agli ottavi di Champions all'ultima giornata, l'Inter riparte da Roma. Città che ...

Roma-Inter - Di Francesco cerca la sua prima vittoria su Spalletti ma le quote dicono 2 : Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della stagione. La Roma, attualmente settima in classifica, ha vinto solo una delle ultime 5 partite di campionato, l’Inter è reduce da 4 gol subiti ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Inter tra Champions - Roma e Juve : volata verità per Spalletti : Tutto o quasi in ventitré giorni: anche se siamo solo a novembre, le prossime tre settimane saranno decisive. In Europa i nerazzurri si giocheranno due match point per l'accesso agli ottavi di finale ...

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Roma-Samp 4-1| La classifica : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Lippi : 'Allegri il più affine a me - però mi rivedo anche in Ancelotti e Spalletti. Le romane e la corsa scudetto...' : L'esperienza in Cina, la corsa scudetto e non solo. Marcello Lippi si è raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport : 'Io in Cina? Sei anni, una bellissima esperienza che si concluderà il 31 gennaio, dopo la Coppa d'Asia. Ho il volo domani. La federazione mi aveva offerto altri quattro anni e mezzo per ...

Inter - Spalletti a muso duro contro i tifosi della Lazio : "Forza Roma" : L' Inter di Luciano Spalletti ha vinto bene in casa della Lazio di Simone Inzaghi con un netto 3-0 che rilanciano così le ambizioni nerazzurre. La doppietta del sempre più decisivo Mauro Icardi e del ...

Roma - Totti allo scoperto con il libro : “Quasi alle mani con Spalletti” : Roma– Che il rapporto tra i due non fosse dei più idilliaci si era capito, quello che non si sapeva però è che Totti e Spalletti furono vicinissimi a venire alle mani, dopo l’ennesima litigata, a pochi mesi dal ritiro del “Pupone”. La nuova biografia dell’ex capitano giallorosso “Un Capitano” ha svelato alcuni retroscena sul […] L'articolo Roma, Totti allo scoperto con il libro: “Quasi alle ...