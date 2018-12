Spagna | che perla dalla Segunda División | ' chilena' pazzesca di Valderrama in

Malta - migranti sul peschereccio trasferiti in Spagna/ La Valletta 'vince' lo scontro con Madrid - IlSussidiario.net : Malta accoglie 11 migranti salvati da peschereccio Nuestra Madre Loreto ma li rispedisce in Spagna: l'annuncio del Ministro Farrugia

Spagna - DAZN punta anche i diritti Tv di Liga e Champions : La piattaforma di sport in streaming punta alle competizioni calcistiche più importanti per il mercato spagnolo, dove arriverà nel 2019. L'articolo Spagna, DAZN punta anche i diritti Tv di Liga e Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Superclasico - River-Boca : si giocherà al Bernabeu - in Spagna sono quasi certi : Dopo Genova, Abu Dhabi e Asuncion il Superclasico fa rotta su Madrid. Dalla Spagna filtra quasi come certezza: la finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si ...

Libertadores - in Spagna sono sicuri : River-Boca si giocherà al Bernabeu : Madrid candidata a sorpresa. Ci sarebbe già l'ok da parte di FIFA, CONMEBOL, Federcalcio spagnola e soprattutto del Real Madrid. Accordo chiuso al 90%. L'articolo Libertadores, in Spagna sono sicuri: River-Boca si giocherà al Bernabeu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti - la Spagna accusa : "Italia e Malta negano l'approdo a un nostro peschereccio con 12 migranti" : Il "Nostra Madre di Loreto" sabato ha soccorso alcune persone lasciate in mare da una motovedetta libica. Il comandante: "Ho acqua e viveri per sette giorni e temo disordini"

A Enrico Croatti la prima stella Michelin per un italiano in Spagna : Assegnata, per la prima volta, una stella Michelin a uno chef italiano alla guida di un ristorante presente nella penisola spagnola. Il riconoscimento, ricevuto con l'edizione Spagna e Portogallo della "Rossa", è andato ad Enrico Croatti, chef romagnolo classe 1982, che da tre anni lavora nella cucina di "Orobianco di Calpe" (Alicante), locale situato nella Costa Blanca, su una collina- spiega una nota- che permette di guardare il mare e ...

Gibilterra : Sanchez - Ue è con la Spagna : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "Per la prima volta la posizione della Spagna su Gibilterra diventa la posizione dell'Ue". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del Consiglio europeo ...

Brexit : Sanchez - su Gibilterra l'Ue è con la Spagna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - c’è l’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Muniain - caso storico in Spagna : rinnovo senza clausola anche se è obbligatoria : L'ufficialità arriva dall'Athletic Bilbao: "Muniain ha rinnovato il contratto fino al 2024" . Fin qui niente di strano. Muniain è una bandiera, ha più di 300 presenze con i baschi, è cresciuto nel ...

Alimentazione : docente della Politecnica delle Marche alla guida di prestigioso centro di ricerca in Spagna : Maurizio Battino, docente di Biochimica all’Università Politecnica delle Marche e scienziato di fama internazionale nel campo della nutrizione, è stato scelto dall’Università di Vigo, in Galizia, per coordinare un gruppo di ricerca d’eccellenza sulla scienza alimentare e il ruolo degli alimenti nella prevenzione delle malattie cronico – degenerative. Un “matrimonio” tra due fuoriclasse, quello tra Battino e l’ateneo spagnolo, particolarmente ...

Non solo l’Italia - la Commissione Ue bacchetta anche le manovre di Francia e Spagna : Nel documento di valutazione sulle manovre finanziarie 2019 dei Paesi membri dell'Unione, numerosi sono i giudizi negativi che investono le leggi di bilancio presentate da altri Stati Ue. L'Italia ha subito sicuramente una pesante bocciatura dalla Commissione europea, ma meglio non è andata a Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Slovenia.Continua a leggere

L'Ue promuove la manovra greca e «bacchetta» Francia e Spagna : Con l'eccezione rilvevante dell'Italia, relegata dietro la lavagna, le pagelle della Commissione europea sulle manovre finanziarie 2019 degli altri Paesi membri sono complessivamente positive, pur in ...

Cry Baby Magic Tears - arriva in Italia il cartoon che ha spopolato in Spagna : Il cartone animato online sul canale Youtube, raggiungerà il piccolo schermo martedì 20 novembre su Frisbee canale 44 con una maratona speciale di 12 episodi in occasione della giornata internazionale del bambino. Dal 3 dicembre anche una striscia quotidiana di 9’ alle 21.10 La nuova serie animata dedicata al Magico mondo e alle avventure delle Cry Babies Magic Tears, prodotta da IMC Toys, racconta le storie di 24 piccole e tenere bimbe con il ...