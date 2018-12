Smartband che passione 4 | Xiaomi Mi Band 3 NFC | sempre al top tranne lo schermo

Smartband che passione 2 : Honor Band 4 - una fuoriserie a cui manca solo il GPS : Se gli smartwatch continuano a non convincere, soprattutto a causa di un’autonomia non proprio eccelsa, le Smart Band si stanno ritagliando una fetta sempre più […] L'articolo Smart Band che passione 2: Honor Band 4, una fuoriserie a cui manca solo il GPS proviene da TuttoAndroid.

Smartband che passione 1 : Zeblaze PLUG C e il suo bellissimo schermo a colori : Nella prima puntata della nostra serie dedicata alle Smartband più interessanti del mercato, parliamo di Zeblaze PLUC C, con schermo transflective.